Тарифи на комунальні послуги хочуть підвищувати заднім числом

Депутати Верховної Ради у вівторок мають намір розглянути законопроект, який суттєво спростить процедуру і скоротить термін затвердження нових тарифів на послуги ЖКГ. Документ не тільки скасовує ряд узгоджень, покликаних захистити споживача від жадібності монополістів, але і дозволяє останнім закладати в платіжки компенсатори, щоб покрити збитки, понесені під час затвердження нових тарифів, пишуть Вести.

Автори проекту, який підтримала Асоціація міст України,

стверджують, що лише хочуть вирішити нагальну проблему комунальних

підприємств — касовий розрив, неминуче виникає в разі

форс-мажорного зростання цін на енергоносії.

Діюча практика тарифоутворення передбачає складну схему

затвердження тарифів на комунальні послуги у разі зміни ціни

енергоносії. Наприклад, відоме підвищення ціни на газ на 23,5%

запрацювало 1 листопада, але кінцевий споживач комунальних послуг, за

суті, його поки ще не відчув. Адже перш, ніж українцям прийдуть нові

платіжки, нові комунальні тарифи повинні бути затверджені по ланцюжку

поруч інстанцій.

«Компанія, яка постачає в будинки українців тепло або гарячу

воду, розраховує новий тариф і виносить його на відкриті слухання. У них

повинна брати участь громадськість, потім обговорені тарифи

повинні виносять на схвалення місцевої ради. А після затвердження органом

місцевого самоврядування він передається НКРЭКУ. Комісія в свою чергу

повинна перевірити всі розрахунки на предмет відповідності рекомендованій

методикою, і затвердити їх. Приблизно через місяць після цього нові ціни

вводяться в дію«, – розповів UBR.ua директор спеціальних програм НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.Год

Така громіздка процедура повинна забезпечити справедливе

тарифоутворення. Однак в ситуації з різким зростанням цін на

енергоносії вона ж призводить до значних втрат комунальних

господарств. Автори законопроекту №9406 «Про коригування цін/тарифів на

комунальні послуги» підрахували, що від початку процесу до вступу в

чинності нових тарифів зазвичай йде від 49 до 72 днів. І все це час

підприємство ТКЕ купує енергоресурси за новою ціною, а продає послуги –

за старою. По суті в цей період підприємство працює собі в збиток.

«Втрати ТКЕ в таких великих містах, як Київ, у перехідні

періоди складають десятки мільйонів гривень. Адже у великих обсягах

купують газ за ціною, яка не окупається тарифом. У 2010-2011

роках збитки в цілому по країні при таких переходах» становили сотні

мільйонів гривень. І погашаються вони, як правило, за рахунок місцевих

бюджетів. З точки зору ринкових відносин, це неправильно«, – прокоментував співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Автоматичне коректування

Законопроект пропонує в разі зміни на загальнодержавному

рівні таких макроекономічних факторів, як мінімальна заробітна

плата, прожитковий мінімум, ставок податків, зборів, інших обов’язкових

платежів, цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси, а також інших

складових, які впливають на формування тарифів, затвердити

наступний механізм коригування тарифів:

В термін не більше 5 календарних днів з моменту змін на

загальнодержавному рівні комунальне підприємство подає свої

пропозиції уповноваженому органу (тобто НКРЭКУ).

загальнодержавному рівні комунальне підприємство подає свої пропозиції уповноваженому органу (тобто НКРЭКУ). У термін до 10 днів комісія зобов’язана затвердити скоригований тариф.

Новий тариф на комунальні послуги, однак, не застосовується з дати його

затвердження, а відразу після вступу в силу змін на вихідних

загальнонаціональному рівні.

затвердження, а відразу після вступу в силу змін на вихідних загальнонаціональному рівні. Обговорення тарифів з громадськістю анулюється, а повідомлення

споживачів про нові ціни буде здійснено постфактум — в платіжці.

споживачів про нові ціни буде здійснено постфактум — в платіжці. Можливі втрати підприємств комуненерго, які виникають на

протягом розгляду розрахунку тарифів, встановлення та їх оприлюднення

органом, будуть компенсуватися в тарифі.

Тарифи на комунальні послуги хочуть підвищувати заднім числом оновлено: Січень 14, 2019 автором: Redactor