Українська “дочка” російського «Внешэкономбанк» відсудила завод «АВК» у Дніпрі

«Промінвестбанк» (належить російській держкорпорації «Зовнішекономбанк») відсудив у «Кондитерської фабрики «АВК» завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень. Про це повідомляє видання Finbalance з посиланням на постанову Господарського суду Донецької області

«Промінвестбанк» (належить російській держкорпорації «Зовнішекономбанк») відсудив у «Кондитерської фабрики «АВК» завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень. Про це повідомляє видання Finbalance з посиланням на постанову Господарського суду Донецької області.

Так, суд звернув стягнення на нерухомість на вулиці

Журналістів у Дніпрі, де розташовані виробничі цехи фабрики «АВК», а

також основні засоби і транспорт. Зазначене майно у рамках процедури

виконавчого провадження продадуть на публічних торгах, йдеться в рішенні

суду.

Згідно з даними держреєстру, кінцевими бенефіціарами

«Кондитерської фабрики АВК» є Володимир Авраменко Валерій Кравець.

Компанії належали три заводи — у Дніпрі, Луганську та Донецьку (контроль над

двома останніми компанія втратила раніше). Загальна кількість співробітників — 3,5

тисяч осіб. До 2014 року 70% доходів «АВК» припадало на російський ринок,

на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Внєшекономбанк» відмовився від продажу свого дочірнього «Промінвестбанку» в Україні. Зокрема, ВЕБ повністю розриває відносини з останнім покупцем – українським і російським бізнесменом Павлом Фуксом.