Американський літак-розвідник облетів Придністров’ї

Літак Beech MC-12W Liberty пролетів вздовж східного кордону Молдови і знаходився в 15 кілометрах від Тирасполя.

Приблизно в 11:00, увійшовши зі сторони Чорного моря в повітряний простір України захід від Одеси, літак пролетів вздовж східного кордону Молдови. Він знаходився в 15 кілометрах від Тирасполя, так званої столиці Придністров’я.

Літак Beech MC-12W Liberty оснащений потужним радіоелектронним обладнанням і оптико-електронною системою, розміщеною на універсальній шарнірній підвісці під фюзеляжем, яка включає тепловізор третього покоління з матричної ґратами. Крім того, у літака є лазерний далекомір, лазерна підсвічування цілей, телекамера зі спеціальним об’єктивом та інше обладнання.

Перша бойова місія на цьому літаку була виконана 10 червня 2009 року в Іраку. Виліт був проведений з іракської авіабази Балад. Літак виконав чотиригодинний політ для підтримки військ США і Іраку.