Бельгійський пілот зізнався, що збив літак генсека ООН над Африкою

Льотчик з Бельгії зізнався в тому, що командував винищувачем, який збив у 1961 році над Африкою літак з тодішнім генсеком ООН.

“Я знаю, що Ян Ван Риссегем збив літак, тому що він мені сам розповів про це”, – стверджує Коппенсу, що проживає нині в Іспанії.

Як пояснює видання, десантник познайомився з померлим у 2007 році Ван Риссегом під час свого стажування, яка проходила з квітня по червень 1965 року в аеропорту Моорзеле недалеко від бельгійського міста Кортрейка. Там Ван Риссегем працював пілотом.

Як відомо, генсек ООН Хаммаршельд і 15 його супутників загинули в ніч з 17 на 18 вересня 1961 року в авіакатастрофі під Ндоло (у той час – територія Північної Родезії, а нині – Замбія). Дипломат прямував на переговори з лідером сепаратистів у конголезькій провінції Катанга Чомбе. Уламки літака Douglas DC-6 (реєстраційний номер SE-BDY) були знайдені в 15 км від аеропорту. Висувалися різні версії катастрофи, але точна її причина так і не була встановлена.

У 2017 році з’явилися нові відомості, згідно з якими, літак міг бути збитий з повітря. В результаті ГА ООН прийняла резолюцію, в якій постановила провести нове розслідування обставин трагедії 1961 року.