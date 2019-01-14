СРСР, який вони втратили

У своєму аккаунті на Дзене розмістив невеликий текст, присвячений, природно, СРСР. Текст назвав «СРСР, який ми втратили». Взагалі на Дзене таку кількість совків, що просто рай для натуралістів, а також для тих, хто любить кидати в них запалені сірники і дивитися, як потішно вони починають кидатися на всі боки, намагаючись загасити палаючу нижню частину тулуба. Але коментарі в цей пост кинулися не просто совки, а совки із спотвореними від ненависті фізіономіями. З чого випливає, що тут вже я їх взяв за живе по-справжньому. Совок – це дегенерат. Але навіть дегенерат інший раз демонструє проблиски свідомості. Особливо коли підносиш до його фізіономії дзеркало. Оскільки на Дзене мій аккаунт багато хто з читачів ЖЖ не читають, я вирішив повністю відтворити тут цей еткст. Благо він зовсім невеликий. Текст повністю з катом.

Головний критерій оцінки будь-якої держави – людина. Радянська людина – це найнижчий тип, штучно виведений за всю історію людства. Брехливий, інфантильний, покірний, схильний до алкоголізму і злодійкуватий, заздрісний і продажний (причому, за копійки) – ось що таке радянська людина. Інші екзальтовані громадяни можуть вигукнути: «Ну як же так! Адже ми в книжках читали, адже у фільмах дивилися!» У книжках, так, читали, і кіно бачили зовсім інший типаж. І на плакатах теж. Але реальна людина пізнається за плодами його діяльності. Які ж плоди діяльності стовідсоткового радянської людини, тобто такого, який народився і виріс в СРСР, і який був вихований людьми, які і самі в свою чергу народилися і виросли в СРСР? А плоди досить вражаючі.

Радянська людина знищив СРСР, а потім створив РФ. Звичайно, останні п’ять років стало модно згадувати про СРСР найвищого ступеня з нотками ностальгії, як про втрачений рай. Причому частіше всхлипывают за СРСР як раз ті, хто в кінці 80-х і початку 90-х – тобто тоді, коли по ідеї СРСР ще можна було врятувати – рвали його на шматки, розпродаючи заводи, фабрики і радгоспні землі за копійки, вибудовуючи «схеми» і т. д. і т. п. А зараз вони раптом засумували і навіть вважають себе – ні багато, ні мало – радянськими патріотами. Ну та Бог їм суддя.

Що ж до СРСР, то не було в історії російського народу більш жахливого періоду, періоду, за який все найкраще в народі знищувалося, а натомість насаджувалося тільки саме нице і дегенератское. Можна довго говорити про те, як нескінченно далека від ідеалу була Російська імперія Романових – тут вам і безліч жебраків, і безграмотних, і чавуну виплавляли менше, ніж в Англії, так і аристократія прогнила наскрізь і впала в маразм. Все це так. Ніхто і не сперечається – у всякому разі ніхто з розумних людей. Але адже на зміну такого, м’яко кажучи, не самого кращого ладу, повинно було прийти якесь скоєно чудове держава. І воно прийшло – але лише як декларація і куплети у пісні: «Я іншої такої країни не знаю, де так щасливий був би людина».

Насправді СРСР закабалив і поневолив все населення, виокремивши з-поміж загальної маси лише «білу кістку» – партійну номенклатуру і готових їй служити фахівців. Безглузда жорстокість і кровожерливість комуністичної диктатури, встановленої на всьому просторі колишньої Російської імперії, вражає уяву.

Ніколи в історії в мирний час правителі держави не тероризували так свій народ, не принижували і не знущалися над ним. І все це під пісню «я іншої такої країни не знаю, де так щасливий був би людина». А божевільна економічна система, яка була запущена в країні, в результаті через три покоління привела до повної деградації радянської економіки, і, як результат – її остаточного колапсу. Однак тупий радянська людина не тільки не зробив жодних висновків, а навіть не спробував проаналізувати цей «експеримент», знайти, у чому ж були проблеми і помилки. Ні, радянські людина сьогодні продовжує мукати: «Все було чудово! Це було саме ефективна держава, в якому до того ж не було приниження і експлуатації людини людиною! А всьому виною – план Даллеса і підступи жидомасонів, які у змові з гуманітарної радянською інтелігенцією розвалили це найкраще у світі і найефективніший у світі держава». Власне, вже на прикладі цих заклинань можна зрозуміти, наскільки дегенеративною системою був СРСР, якщо сьогодні славлять його люди в основному зі станом мізків, як після тяжкого і тривалого запою.

Можна сказати: але ж це однобічний погляд. Адже було не тільки це. Були космічні ракети, були наукові лабораторії, були Великі театри і виграші збірної СРСР з хокею. Так, були. І це найсумніше. Тому що показує, що наш народ був не безплідний, не тупий, і не безталанний. Ні, народ наш розумний, талановитий, і коли йому не заважають або заважають не дуже, він здатний на багато що. Але тим болючіше, що комуністи висмоктували з кращих представників нашого народу тільки те, що їм було потрібно для пропаганди в світі своїх мракобісних шизофренічних ідей, а решта піддавали остракізму. У результаті СРСР вийшов «Верхньою Вольтою з атомною бомбою». На одному краю – потужні ракетоносці з ядерними боєголовками і атомні підводні човни, пишні пафосні з’їзди в Кремлі і золоті зірки на чемпіонатах світу і Олімпіадах; на іншій – рівень життя нижчий, ніж рівень життя отримують допомогу негрів в США і впевнена деградація народу в цілому, його споювання і входження в стан соціальної апатії.

Сумна іронія історії: люди, які беруть участь у подіях 1917 року, вірили в те, що створюють вільне й заможне суспільство. Але в реальності вони опинилися під комуністичним ярмом на рідкої баланде. А кращі представники народу були або знищені, або втекли з країни.

СРСР не закінчив свої дні, відчайдушно опираючись на згарище, з останніх сил обороняючись від наступаючих з усіх боків переважаючих сил ворога (скажімо, як Третій Рейх). Ні, СРСР повільно згнив і розвалився. А його лідери побігли до вчорашнього ворога – якого самі ж і лякали незадовго до цього своїми ядерними ракетами – за подачками. Працівники комуністичних райкомів, обкомів і ЦК КПРС здали по опису своє майно нової влади. Утім, нова влада – це були вчорашні перефарбовані комуністи. Що зайвий раз підкреслює гнилу сутність СРСР і комуністів. А сам радянський народ не вдарив палець об палець, щоб врятувати СРСР. Чому? Та тому що тоді, в 1991 році, люди прекрасно знали, яким дегенеративним злиденністю був СРСР і заради його порятунку ризикувати не бажали. Ну а те, що нинішня РФ вийшла такою кривий – так а що ви хочете, якщо будували-то це нове утворення ті ж самі радянські люди з СРСР? А хіба радянські люди хоч щось путнє можуть побудувати? Ось те-то і воно.