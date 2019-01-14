Долар за вихідні подешевшав: опубліковано курс

В Україні курс долара в понеділок, 14 січня, знизився на 8 копійок. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 28,26 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках впав на 15 копійок і склав 32,57 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 28,15 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 12 копійок.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 32,46 грн/€. Таким чином, за вихідні європейська валюта подешевшала на 14 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.