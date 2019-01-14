Такої країни не буде: в Росії почали відкрито загрожувати Білорусі

На державному телеканалі Росія 1 одіозний Дмитро Кисельов виступив з провокаційною заявою про те, що буде з Білоруссю, якщо вона за прикладом України «вирішить залишитися без Росії».

«Росія, звичайно ж, ослабне, але Білорусії просто не буде. Не треба ілюзій», —цитує пропагандиста український журналіст Денис Казанський.

Він навів фрагмент скандальної програми.

— Денис Казанський (@den_kazansky) 13 січня 2019 р.

Зазначимо, що у зв’язку з посиленням інформаційної війни проти Білорусі в Росії Білоруський народний фронт вже зажадав від влади обмежити в країні трансляцію російських телеканалів.

«Особливості Раші в тому що зараз замість того, що б дати Білорусам безкоштовний газ, пільги по транзиту, купу кредит в 6 мільярдів доларів замість Венесуели, вони починають залякувати Мінськ, позбавляти транзиту, ну реально ж дебіли», — зазначив один із користувач в коментарях до ситуації.