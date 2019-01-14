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Такої країни не буде: в Росії почали відкрито загрожувати Білорусі

14.01.2019

Такой страны не будет: в России начали открыто угрожать Беларуси

На державному телеканалі Росія 1 одіозний Дмитро Кисельов виступив з провокаційною заявою про те, що буде з Білоруссю, якщо вона за прикладом України «вирішить залишитися без Росії».

«Росія, звичайно ж, ослабне, але Білорусії просто не буде. Не треба ілюзій», —цитує пропагандиста український журналіст Денис Казанський.

Він навів фрагмент скандальної програми.

Зазначимо, що у зв’язку з посиленням інформаційної війни проти Білорусі в Росії Білоруський народний фронт вже зажадав від влади обмежити в країні трансляцію російських телеканалів.

«Особливості Раші в тому що зараз замість того, що б дати Білорусам безкоштовний газ, пільги по транзиту, купу кредит в 6 мільярдів доларів замість Венесуели, вони починають залякувати Мінськ, позбавляти транзиту, ну реально ж дебіли», — зазначив один із користувач в коментарях до ситуації.

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