Мер Гданська помер у лікарні

У Польщі в лікарні помер мер міста Гданська Павел Адамович, на яку напередодні було скоєно замах.

Мер польського міста Гданська Павел Адамович, на якого ввечері 13 січня було скоєно замах, помер у лікарні. Про це в понеділок, 14 січня.

“Мер Гданська Павел Адамович помер”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, озброєний ножем чоловік напав на Адамовича ввечері в неділю під час благодійного концерту в Гданську. Адамович отримав кілька ножових поранень, у тому числі в область серця. Медики довгий час реанімували політика на місці події, потім перевезли в лікарню.

Незабаром стало відомо, що стан мера польського Гданська Павла Адамовича оцінюється як вкрай важкий.

У свою чергу нападник був затриманий, мотиви його вчинку офіційно не повідомляються. Присутні на заході журналісти повідомляли, що чоловік перед нападом кричав про те, що був незаконно засуджений до тюремного терміну. Відомо, що нападник – це 27-річний житель Гданська, судимий за пограбування банків. Кілька тижнів тому він вийшов з в’язниці.