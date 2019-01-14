У Ріо-де-Жанейро вертоліт поліції впав в бухту

Повітряне судно з нез’ясованої причини було змушене здійснити посадку на воду.

У Ріо-де-Жанейро вертоліт військової поліції Бразилії впав в бухту Гуанабара. Чотирьох осіб, які перебували на борту, вдалося врятувати. Про це в четвер, 14 січня.

За даними поліції, вертоліт Fenix 08 патрулював автомагістраль Червона лінія, що зв’язує мегаполіс з його північно-західним передмістям Сан-Жуан-ді-Мерити.

З нез’ясованої причини, повітряне судно було змушене здійснити посадку на воду.

Раніше в Бразилії вертоліт впав на житловий сектор, в результаті аварії одна людина загинула.