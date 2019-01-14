Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом отримання генпрокурором Луценко неправомірної вигоди

За рішенням Солом’янського райсуду Києва Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зобов’язана відкрити кримінальне провадження за фактом одержання генеральним прокурором Юрієм Луценком (у змові зі своїм першим заступником Дмитром Сторожуком) неправомірної вигоди.

Як встановив суд, на особистому прийомі у голови СБУ Василя Грицака громадянин України подав заяву про вчинення корупційного правопорушення Луценка у змові зі своїм першим заступником, передбаченого статтями ст. 27,28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.