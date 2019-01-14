Навколо багатомільйонного мурала в метро Києва розгорівся

новий скандал

Іноземні художники не отримували гонорарів за мурали на станції

метро «Осокорки». Про це повідомила журналістка телеканалу «СТБ» Олена Лук’янова

на сторінці в Facebook.

«Третій місяць я намагаюся з’ясувати, чому мурали на «Осокорках» обійшлися державі в 3,6 млн гривень.

Спочатку держсекретар Артем Біденко сказав, що малювати будуть відомі світові

художники і у них високі гонорари. У документах на Prozzoro на це закладено 1,765

млн гривень. Тобто майже половина всієї вартості проекту #morethanus», — написала

вона.

Тендер виграв Денис Смачелюк — давній друг одного з радників

міністра інформполітики Юрія Стеця. Той же Смачелюк раніше, 13 серпня, написав петицію

про необхідність створення такого мурала. На тендері він був єдиним учасником.

В даний час з’ясувалося, що художники малювали мурал безкоштовно.

Державний секретар Міністерства інформаційної політики

Артем Біденко пояснював під час презентації муралов, що кошти пішли на авіаквитки

і проживання художників, фарбу, грунтовку тощо. Квитанції на 1,7 млн

гривень, а також чеки, квитки він пообіцяв надати, однак поки цього не зробив.

За даними журналістки, переможець тендеру Смачелюк в даний

час допомагає в просуванні YouTube-каналу «Я це дивлюсь» скандального екс-заступник голови КМДА Іллі Сагайдака. Крім

того, за її даними, що Сагайдак і Смачелюк є давніми друзями і партнерам.

#Намуралили Третій місяць я намагаюсь з’єднання з’ясувати чому муралі на Осокорках обійшлись державі біля 3.6 млн. Спочатку держсекретар Артем Біденко (Artem Bidenko) сказавши, що малюватимуть найвідоміші світові митці і в них високі гонорари. У документах на Prozzoro на це заклалося 1 млн 765 тисяч гривень. Тобто, майже половина усієї вартості проекту #morethanus. Може бути, подумала я і спитала в кожного художника їхню ціну. І… яке ж було здивування, коли всі відповіли що малюють безкоштовно.Про це держсекретар Біденко дізнався від нас (чи сказавши, що дізнався від нас), але пообіцяв розібратися і після закінчення показати усі чеки, квитанції. (Див.відео і сюжет у коментарях)Минувши місяць. Муралі домалювали. Презентували. Пояснили, що гроші не за роботу, а на райдери, мовляв, всі митці просили бізнес-клас у літаках, потім майже усім довелося купувати квітки двічі, адже не встигали за одну поїздку. “Ну, там ще люксові готелі, деякі хотіли прилетіти з дружинами, дехто просив постріляти з ПМ,АК,СВД….”🤔Так і вийшло 1,7 млн. Квитанції, чеки, квитки Біденко знов пообіцяв надати (знов див відео і другий сюжет у коментарях).Не може бути, – подумала я і написала запит Біденку, як і домовлялись. Альо отримала тієї самий кошторис тільки у вигляді акту прийому-передачі. Телефоном Біденко сказавши, що «це все, що є» і поклав слухавку. Написали кілька запитів до міністерства, до виконавця і замовника. Досі чекаю, якщо не на документи, то на пояснення від міністра. Тому…Юрій Стець, звертаюся до вас публічно, адже запити поки що без відповіді.Куратором проекту є ваш радник Geo Leros. За дивним збігом, переможець і виконавець цього тендеру (переговорної процедури Max Nefyodov виправив ) давній друг вашого радника – Денис Смачелюк.(років десять знайомі, сказавши сам Смачелюк) Який, знов таки, за дивним збігом, 13 серпня 2018 сам написавши петицію на сайті мінсоцполітики про необхідність створення муралу на станції метро. А вже 29 серпня ваше міністерство оголосило конкурс саме на створення такого муралу. І тут Смачелюку дуже пощастило. Адже саме він був єдиним учасником конкурсу і ,звісно, переможцем. Яке відношення Смачелюк має до живопису — мені не відомо. В інтернеті можна знайте, що він був режисером у кліпі співачки Тарабарової, а зараз знімає інтерв’ю для youtube каналу Табачника «Жирний бізнес» і «Я на це дивлюсь» з Іллею Сагадаком. Тім самим скандальним звільненим заступником Кличка, що несподівано почав багатіти з приходом до влади столиці. До речі,(як стверджують мої джерела) Сагайдак, Смачелюк і Лерос теж давні друзі і партнери. І зараз виглядає так, що проект #morethanus чийсь «жирний бізнес», тому прошу оприлюднити усю фінансову звітність. Посилання на два сюжети «Вікон» з підтвердженням цієї інформації у коментарях.

Posted by Alyona Lun’kova on Thursday, January 10, 2019

У свою чергу міністр інформаційної політики Юрій Стець

розпорядився провести внутрішній аудит витрат на створення цього мурала. При

це Стець пообіцяв на сторінці в Facebook оприлюднити всю інформацію про

результати перевірки.

Сьогодні надійшов запит від телеканалу СТБ. Щоб не витрачати час, вісь моя офіційна публічна відповідь. По-перше, через 5…

Posted by Юрій Стець on Friday, January 11, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Київський метрополітен» призупинив тендер на будівництво метро на Виноградар, який оголосив на початку 2018 року.