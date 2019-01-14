У Китаї канадця засудили до смертної кари

Заарештований у справі про наркоторгівлю громадянин Канади Ллойд Шелленберг засуджена в Китаї до страти.

У Китаї заарештували у справі про наркоторгівлю громадянин Канади Ллойд Шелленберг засуджений до смертної кари. Народний суд середньої ступені Даляня (північно-східна провінція Ляонін) повідомив про це в понеділок, 14 січня, на своєму сайті.

Зазначено, що підсудний визнаний винним у контрабанді понад 220 кг метамфетаміну. Суд також постановив конфіскувати на користь держави все його майно.

“Шелленберг визнаний винним у протизаконній міжнародної торгівлі наркотиками у складі організованої злочинної групи. В ході процесу суд забезпечив йому право на адвоката і перекладача при подачі апеляції. Перед початком засідання суду, згідно з правилами, повідомив посольство Канади, надавши можливість представника дипломатичної місії присутнім на слуханнях. Оголошення вироку відбувалося за участю громадськості, китайських та іноземних журналістів”, – йдеться в повідомленні суду.

Відомо, що, згідно з попереднім рішенням суду, винесеним у минулому місяці, канадець був засуджений до 15 років позбавлення волі.

У той же час повторне слухання було проведено після появи нових доказів, що обтяжують провину Шелленберга. При цьому він став першим за останні дев’ять років іноземцем, засудженим до страти в Китаї.

Відповідно до законодавства КНР, особам, що займаються виробництвом, продажем і транспортуванням наркотиків вагою більше 50 грамів, загрожує вища міра покарання.