«Це непорозуміння». Лукашенко обговорив конфлікт в Україні з «кумом Путіна»

Олександр Лукашенко назвав конфлікт в Україні «непорозумінням», яке потрібно закінчувати. Таку заяву він зробив на зустрічі з українським політиком Віктором Медведчуком, який представляє Київ в контактній групі з питання обміну полоненими з самопроголошеними ДНР і ЛНР. Про це повідомляє прес-служба президента.

— Це непорозуміння (інакше не назвеш) треба закінчувати. Братні республіки, народи… Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок своїми руками, — сказав Лукашенко.

Президент зазначив, що йому важливо почути позицію Медведчука з багатьох питань, особливо по тим подіям, які розгортаються в Україні.

— Для мене це важливо не тільки тому, що я особисто вболіваю за те, що там відбувається, але й тому, що це наша рідна Україна.

Лукашенко нагадав, що служив в Україні і у нього є коріння «між Черніговом і Києвом».

— Ще основою усьому є і наші відносини з Україною. І на початку цього конфлікту, за нашими даними, а ми чітко вели облік, до 150 тис. осіб хлинув потік з України. І ми надали їм рівні умови і права з нашими білорусами. Хоча тоді було непросто. Але, слава богу, все обійшлося. Хтось повернувся назад, хтось їздить туди-сюди, а хтось влаштувався, живе і працює тут як наші близькі, рідні люди. Є і негативні фактори подій, які там відбуваються. Я про це публічно завжди кажу.

Глава держави зазначив, що знає позицію Віктора Медведчука про нормалізацію ситуації між Росією та Україною.

— Ви володієте інформацією і про політику, цієї внутрішньої політичної кухні, яка зараз розгортається. З точки зору нашого подальшого поведінки — Білорусі — нам дуже важлива ваша інформація. Ви повинні мене якось зорієнтувати в цій ситуації.

У свою чергу Віктор Медведчук подякував за можливість зустрічі і теплі слова про Україну.

— Дійсно, сьогодні наша країна переживає багато проблем. І я тут хочу відзначити вашу особисту роль і роль Білорусі в мирному врегулюванні в Донбасі. Білорусь надала переговорний майданчик, були підписані відомі у всьому світі Мінські угоди. Незважаючи на те, що вони, на превеликий жаль, не виконуються, це єдина угода, яка існує як план мирного врегулювання в Донбасі. І всі сторони розуміють те, що мир може бути лише на умовах, підписаних в Мінську.

Він додав, що і сам з 2014 року бере участь у переговорному процесі, а тому часто буває в Мінську.

— Для багатьох українців, які хочуть миру в Донбасі, Мінськ став не просто майданчиком братського, дружнього білоруського народу, але ще і надією, що мирне врегулювання все-таки наступить, — додав Медведчук.

Віктор Медведчук вважається проросійським політиком в Україні. Його часто називають «кумом Путіна», тому що російський президент — хрещений батько дочки Медведчука Дар’ї.

У 2012 році Медведчук створив рух «Український вибір», яке виступало за входження України в інтеграційні структури з Росією. Після початку конфлікту на Донбасі політик був одним з ключових учасників переговорів про обмін полоненими між сторонами.