Суддя Михайло Вільгушинський: чому не в тюрмі?

Серед осіб, що беруть участь у другому конкурсі на посади суддів Верховного суду, є чимало таких, які йдуть на конкурс вдруге, навіть незважаючи на негативний висновок Громадської ради чесноти.

Один з них – суддя М. Вільгушинський. Найбільше він запам’ятався своїми оригінальними поясненнями походження майна, більше схожими на новорічну казку.

Знайомтеся, суддя ліквідованого Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних прав – Вільгушинський Михайло Йосипович.

Суддівську кар’єру розпочав у 1987 році виконуючим обов’язки народного судді у Кропивницького (тоді – Кіровограді). Довгий час він займав адміністративні посади заступника голови. Спочатку в Кіровському суді Кропивницького, потім у Київському апеляційному та у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ. Отже, Михайло Вільгушинський працює в суддівської вертикалі майже 30 років, а це приблизно весь період його кар’єри.

25-річний син судді Вільгушинський Володимир Михайлович є аспірантом КНУ імені Тараса Шевченка і з 2015 року займається підприємницькою діяльністю в області права.

Щодо сина кандидата у Верховний Суд цікавий інший факт. Нацполиция зареєструвала кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем працівниками Українського центру оцінювання якості освіти. Їх підозрюють у протиправному внесення змін в програмне забезпечення, завищення певним особам результатів ЗНО.

Нагадаємо, цей тест проходять випускники шкіл, за результатами якого університети складають рейтинги вступників. Правоохоронці встановили імена двох тисяч абітурієнтів, на користь яких нібито були незаконно здійснені маніпуляції. Це переважно діти керівників органів державної влади вищого рівня. За даними Громадської ради чесноти, серед осіб, які отримали незаконні переваги, є абітурієнт, ім’я і вік якого повністю збігається з даними сина Михайла Вільгушинського.

Матері судді вже 82 роки. Вона пенсіонерка і останнім місцем його роботи була посада кухаря в школі Заліщицького району Тернопільської області. Оскільки вона володіє будинком у с. Хмелева цього району, то найімовірніше, що там і проживає.

Згідно майнової декларації Михайло Йосипович живе один. Перелік його майна – скромний. З 2003 року має у власності земельну ділянку в селі Воронков Київської області на 0.281 га. Там розміщений незавершений будинок на 96 кв. м, в якому Вільгушинський, за його поясненням, та живе.

Крім будинку, у кандидата Вільгушинського є квартира у Києві площею 80 кв. м, яку він отримав ще в 1998 році.

А нещодавно екс-дружина судді купила велику квартиру на 130 кв. м у Києві. Мова йде про новобудову з видом на собор і Дніпро. На сайтах з продажу нерухомості просять $1500 за квадратний метр в цьому будинку. Отже, вартість житла могла досягати $200 тис. Звідки у Тетяни Вильгушинской такі кошти – невідомо.

Місцем реєстрації підприємницької діяльності Володимира Вільгушинського вказана квартира р. в Києві на вул. Мишуги, 1/4. В реєстрі прав ця квартира не зареєстрована, тому невідомо, кому вона належить.

На додаток до квартир і паркоместам, у сина Володимира є і сім земельних ділянок у Хотянівці під Києвом. Чотири ділянки він сам придбав, а три – подаровані матір’ю судді.

За даними журналістів, середня ринкова ціна сотки землі в цьому місці становила майже $2800. Тобто витрати пенсіонерки і студента повинні були скласти близько 170 000 доларів. Навіть якщо допустити, що ринкова вартість цих земельних ділянок знизилася в три рази, то 60 000 доларів також виглядають непідйомними для цих членів сім’ї судді.

Під час зйомки сюжету зазначені землі були огороджені і видно початок будівництва будинку.

Дуже цікава історія і з транспортними засобами сім’ї Вильгушинских. Згідно останньої декларації у судді відсутній який-небудь транспортний засіб. Як уже згадувалося, в 2014 році Михайло Йосипович придбав автомобіль Ford Mondeo, а в 2017-му він його продав. Інших автомобілів суддя ніколи не декларував.

ОСД помітила одну особливість – у двох із трьох автомобілів, якими вправі користуватися суддя, номерні знаки містили три дев’ятки. Така любов до «козирним» номерами характерна для наших чиновників.

Син судді хоч і має аж два машиномісця у власності, однак згідно з даними реєстру теж поки не має жодного автомобіля. Правда, відомо, що в 2013 році він придбав Audi A6 2013 року випуску.

Відсутність автомобілів у власності не означає, що син судді користується громадським транспортом. В реєстрі судових рішень ми знайшли ряд рішень, що стосуються Вільгушинського Володимира Михайловича. З них дізнаємося, що особа з такими даними неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, у т. ч. за керування в стані алкогольного сп’яніння.

З цієї ж постанови випливає, що Вільгушинський-молодший користується автомобілем BMW.

Екс-дружина судді Тетяна Вильгушинская до 2018 року була власником автомобіля Toyota RAV4. До речі, в її номерному знаку також було три дев’ятки.

На цьому конкурсі в Комісії вже заявили, що не будуть брати до уваги факти з негативних висновків, які вже були відкинуті під час першого конкурсу. Тому Вільгушинський має великі шанси стати суддею Касаційного кримінального суду. Саме цей суд буде переглядати рішення Вищого антикорупційного суду і ставити остаточну крапку у всіх справах з ТОП-корупціонерів. І якщо в цей суд потрапить чергова партія дискредитованих кандидатів, то це буде свідчити про остаточний провал судової реформи. І про відновлення довіри до суду серед суспільства можна буде забути остаточно. Чи це і є метою Вищої кваліфікаційної комісії?!.