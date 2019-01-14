Одеський воєнком приховав квартиру в Криму: справою зайнялася військова прокуратура

Військова прокуратура Південного регіону відкрила розслідування за ознаками недостовірного декларування з боку воєнкома Приморського району Одеси Олега Лобана.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження у справі.

У 2016 році ЗМІ активно писали, що дружина офіцера і соратника мера Світлана Лобан купила квартиру в Сімферополі вартістю 60 тис. доларів. Угода відбулася в 2014 році після анексії Криму, але в декларації відображення не знайшла.

На дружину оформлена більша частина майна сім’ї. Згідно з даними реєстру прав власності, подружжю Лобанов належить 455 кв. метрів житлових і нежитлових приміщень, 72,4 кв. метрів гаража і 0, 0066 га землі в знаменитому будинку Бабеля, розташованому за адресою: вул. Рішельєвська,17/ Жуковського, 22.

У квітні минулого року нардепи від «Радикальної партії» звернулися до міністра оборони Степану Полтораку з вимогою вжити заходів до воєнкому. Останній відповів, що «розбереться», але віз і нині там.

Тим не менш військова прокуратура тоді ж відкрила справу за ст. 366-1 КК стосовно Лобана і поки перевіряє інформацію про його нерухомості в Криму. Окремо правоохоронців цікавить бізнес воєнкома на пляжі «Отрада», якою він маскує під громадську організацію «Спілку сприяння військовослужбовцям та ветеранам Одеси».

Нагадаємо, що заступник військкома – депутат від партії «Довіряй справах»