Що так дратує Фуркада в Логинове. Зараз пояснимо

Коли Логінов попався на допінгу?

Почалося все з допінг-тесту, проведеного у внесоревновательный період в листопаді-грудні 2013 року (тоді ж, до речі, попалися і Ірина Старих з Катериною Юр’євої). Спочатку проба Логінова, на відміну від представниць жіночої збірної, була чистою. Але в листопаді 2014 року IBU вирішив перевірити старі допінг-проби новим методом – і вони дали позитивний результат на еритропоетин (ЕПО).

Що таке ЕПО?

Еритропоетин – це гормон, який стимулює утворення еритроцитів з пізніх клітин-попередників і підвищує вихід ретикулоцитів з кісткового мозку в залежності від споживання кисню. Еритропоетин – своєрідна копія природного ниркового гормону. Після попадання в кров він активізує процес дозрівання еритроцитів.

ЕПО підвищує кількість гемоглобіну в крові, таким чином, кров може переносити більше кисню в організмі, завдяки чому поліпшується витривалість. Скандалів з ЕПО у спорті було багато, насамперед у циклічних видах – лижних гонках та велоспорті.

Як ЕПО потрапив в організм Логінова?

Офіційно про це не відомо. У СБР так толком і не пояснили публіці, яким чином ЕПО потрапив в організм Логінова (а також Старих і Юр’євої). Хоча за чотири роки до цього, в 2009-м, стався грандіозний скандал за участю тієї ж Юр’євої, а також Альбіни Ахатовой і Дмитра Ярошенка. Публічно пороти і карати нікого не стали. Сам Логінов теж воліє не поширюватися на цю тему.

Як покарали Логінова?

Як тільки стало відомо про позитивну допінг пробі, Логінов був виключений зі складу збірної Росії прямо перед стартом етапу Кубка світу в Естерсунді. Розслідування щодо нього тривало майже півроку, до літа 2015-го. Оскільки порушення було скоєно ще під час дії старого кодексу ВАДА, Loginovu загрожувало два роки дискваліфікації. Він їх і отримав.

Інша справа, з якого моменту їх рахувати? З моменту порушення (тобто з листопада 2013-го) або з моменту його виявлення (тобто з листопада 2014-го)? У IBU вибрали другий варіант. При цьому всі результати росіянина були анульовані вже з листопада 2013 року.

Як постраждала збірна Росії?

Практично ніяк, якщо не рахувати того факту, що на два роки втратила талановитого і перспективного біатлоніста. Логінов брав участь в Олімпіаді-2014 в Сочі, проте втік там тільки індивідуальну гонку, де зайняв 30-е місце. У золоту естафетну команду не потрапив.

Єдине, з-за того, що всі результати Логінова були анульовані листопада 2013 року, збірна Росії була позбавлена перемоги в естафетній гонці на етапі Кубка світу в Ансі, що відбувся в грудні 2013-го. Але це, за великим рахунком, дрібниця.

Коли Логінов повернувся в спорт?

Свою першу гонку на міжнародному рівні після відбуття дискваліфікації Логінов провів 16 грудня 2016 року на етапі Кубка IBU в австрійському Обертиллиахе. Це була індивідуальна гонка, в якій росіянин зайняв 4-е місце.

Логінов здорово виступав на цьому рівні і потрапив до складу збірної Росії для участі у ЧС-2017, який пройшов в австрійському Хохфильцине. Там він виступив у змішаній естафеті, вигравши бронзову медаль. Гонка була затьмарена гучним скандалом: під час зміни етапу відбувся контакт між Логіновим і Фуркадом. Частина вболівальників порахувала, що француз навмисно врізався в росіянина. На церемонії нагородження збірна Росії не стала тиснути Мартену руку.

А до початку чемпіонату світу група біатлоністів на чолі все з тим же Фуркадом труїла Логінова в соцмережах, всіляко пригадуючи йому випадок з ЕПО.