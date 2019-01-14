Вибух будинку в Шахтах. У зруйнованих квартирах перебувало 13 осіб

Сьогодні рано вранці, 14 січня, в Ростовській області Росії, в місті Шахти прогримів вибух у багатоповерхівці.

Голубєв зазначив, що зараз рятувальники встановлюють місцезнаходження чотирьох людей, які потрапили в епіцентр вибуху газу. “З 13 осіб, які потрапили в епіцентр вибуху, квартир №/№71 і 72 залишається невідомою доля чотирьох осіб”, – сказав він, додавши, що після обвалення госпіталізовано дві людини, в тому числі дитина.

“У лікарні опинилося двоє людей – батько і дівчинка. Життя нічого не загрожує. У тата щелепно-лицьова травма і перелом стегна. З ними працюють лікарі”, – сказав він.

Глава регіону додав, що одна мешканка будинку, за попередніми даними, відчула витік газу. “Це вибух побутового газу, абсолютно точно. Нібито в одній з квартир жінка відчула витік газу, збиралася звернутися у відповідні органи”, – сказав він.

Нагадаємо, що в результаті вибуху загинула одна жінка і не менше семи осіб перебувають під завалами.