Вибух газу у житловому будинку у Росії: кількість постраждалих збільшилася

Рано вранці в понеділок, 14 січня, в місті Шахти Ростовської в 9-поверховому будинку вулиці Хабарова стався вибух газу в квартирі № 71 на дев’ятому поверсі. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев’ятому та восьмому поверхах, а також технічний поверх над квартирою.

Про це повідомляють ЗМІ Росії.

На даний момент точно відомо про одну загиблу: це 31-річна Ларікова Вікторія з квартири 71, в якій і стався вибух. Її чоловіка Кирила і їх дворічну доньку рятувальники змогли дістати з-під завалів. Зараз вони в лікарні.

В результаті вибуху постраждало 12 осіб, п’ятьом знадобилася медична допомога. Раніше повідомлялося про вісім постраждалих. Двох людей звільнили з-під завалів, ще чотирьох шукають.

Рятувальники дуже акуратно розбирають завали, оскільки велика ймовірність обвалення – від вибуху пошкоджено стіни та перекриття сусідніх квартир.

Після вибуху газу у дев’ятиповерхівці у місті Шахти введений локальний режим НС. Про це повідомив мер міста Андрій Ковальов.

Порушено кримінальну справу за фактом спричинення смерті по необережності двом і більш особам. Слідчі вже почали обшуки в газопостачальної і керуючої компанії. Про це повідомила офіційний представник СКР по Ростовській області Світлана Петренко.

В аеропорту міста Ростов-на-Дону для санітарно-авіаційної евакуації у готовність приведено літак Ан-148 з медичними модулями.

Рятувальники вивели з будівлі близько 140 осіб.