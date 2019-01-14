У Грузії 15 осіб померли від вірусу H1N1

У Грузії за останні місяці від вірусу H1N1 померли 15 осіб. Росія вже ввела посилені заходи контролю на кордоні через спалах свинячого грипу.

Зараз в республіці не виявлено жодного випадку захворювання на грип H1N1. В цілому епідпоріг з грипу та ГРВІ нижче допустимого рівня. Зауважимо, цей же штам В Україні в 2019 році вже 5 людей померли від грипу У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомили, що в Україні в 2019 році п’ятеро осіб померли від грипу. З початку епідсезону, від жовтня 2018 року, із-за грипу померло 13 осіб.

Більшість ускладнень спровоковані саме штамом H1N1 — підтипом вірусу грипу А, свинячим грипом. Він викликає найбільш масштабні епідемії. Свинячий грип часто в якості викликає ускладнень пневмонії та критичне підвищення температури.