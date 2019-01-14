У Дніпрі при реставрації фасадів заробили більше 3 мільйонів, використовуючи матеріали, яких не було

Бюджету було завдано збитків у розмірі більше 21 мільйона гривень. Тепер ми точно знаємо, що з усіх цих мільйонів принаймні 3,2 мільйона довести можна абсолютно точно.

У липні 2018 року БюроUA опублікувало журналістське розслідування, присвячене корупційної реконструкції десяти фасадів будинків на головному проспекті Дніпра.

Обсяг зібраного нами матеріалу немаленький. Тому переповідати розслідування ми не станемо. Пропонуємо вам пройти за посиланням і ознайомитися з темою самостійно. Правоохоронці з нею вже ознайомилися і відкрили щодо замовника робіт в особі екс-директора Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій мерії Дніпра Сергія Рєзніка і підрядника в особі директора ТОВ «Равелін» Ігоря Стрижака кримінальне провадження.

Сьогодні ми знайшли нові факти, які допоможуть правоохоронцям довести наявність корупційних схем у взаєминах замовника і підрядника фасадних робіт. А також допоможуть під іншим кутом подивитися на роль в розслідуваного ними кримінальному провадженні осіб, які здійснювали у процесі реконструкції фасадів функції по складанню проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технагляду і авторського нагляду за ходом виконання робіт. Свої обов’язки ці особи виконали, м’яко скажемо, недобросовісно.

Виявлені нами факти стосуються виконання робіт з змивання з фасадів старої фарби із застосуванням німецького препарату-очисника АЗУР (ASUR).

Отже, згідно з актами, в 2017 годуна фасад будинку по пр. Яворницького, 26 в цілому було витрачено 1 406,74 літра АЗУРа, пр. Яворницького,68 – 336,72 літра, пр. Яворницького, 70– 654,4 літрів, пр. Яворницького, 83 -1 681,42 літра, пр. Яворницького,121 та 125 – рівно за 956,4 літра, пр. Яворницького,123 – 1 539,7 літрів, вул. Харківській,2 – 756,8 літрів, пл. Вокзальній, 1 -2 714,16 літрів, пл. Вокзальній,2 – 1 095,74 літра.

Усього було використано 12 098,48 літрів АЗУРа.

Один літр цього очисника, згідно з актами виконаних робіт, обійшовся підрядникові у 225,54 гривень. Таким чином, в цілому на АЗУР було витрачено 2 728 691,18 гривень або 3 274 429,42 гривні з ПДВ.

На кожний з фасадів, згідно з актами, очищувач завдавали два рази (загальна вартість робіт по нанесенню — 71 347,72 гривень або 85 617,3 гривні з ПДВ). Слідом фасад покривали плівкою, через час знімали плівку (300 213,68 гривень, або 360 256,4 гривні з ПДВ), очищали поверхню гидроструйным апаратом Керхер (591 574,48 гривень або 709 889,4 гривні з ПДВ).

Розкрадання коштів при проведенні ремонтів, як відомо, доводити складно, особливо якщо мова йде про роботи, сліди яких «губляться» під шарами штукатурки, фарби і іншого, і про використання або не використання певних матеріалів.

Але в даному конкретному випадку ми можемо обгрунтовано стверджувати, що очищувач АЗУР, який вказано в актах виконаних робіт не використовувався у величезних кількостях і, використаний насправді не був. Хіба що в кількості всього 10 літрів, які були куплені 22 грудня 2017 року дніпровської фірмою «Будин-Торг». Жодного літра більше в Дніпро не надходило, і бути використане при фасадних роботах не могло.

Звідки ж взялися 12 тисяч літрів АЗУРа в підписаних Резником і Стрижаком актах? До речі кажучи, у цих громадян хороший смак.

За словами Ольги Курдыш, співвласника та генерального директора компаній-імпортерів, які володіють ексклюзивним правом представляти інтереси низки німецьких заводів, у тому числі KEIMfarben GmbH і Scheidel GmbH & Co.KG, матеріал АЗУР унікальний, в його основі лежить мурашина кислота. Німецька компанія Шайдель(SCHEIDEL) у семи поколіннях володіє авторським правом на виробництво цього продукту.

Ольга Курдыш

— Рівного цього матеріалу немає. Він зчищає попередні лакофарбові шари без участі людини. Все що вам потрібно – нанести продукт на стіну, ліплення, дерев’яні вироби, зафіксувати плівкою і залишити в спокої на добу, максимум на дві доби, потім просто змити водою. При цьому АЗУР не містить розчинник. Так, він дорогий, але він економить робочу силу, — каже Ольга Курдыш. — Ми постачали цей матеріал на реконструкцію знакових для України пам’яток архітектури,таких як Андріївська церква і Маріїнський палац в Києві. Коли ми брали участь у тендері по Палацу, я особисто розповідала і показувала перевага цього матеріалу куратору реконструкції Марині Порошенко. Головним аргументом було те,що його треба набагато менше, ніж будь-якого іншого очисника, їм можна працювати навіть в інтер’єрах, він абсолютно нешкідливий для людини.

Я майже в буквальному сенсі знаю кожну банку ввезеного нами в Україну цього матеріалу. Його роздрібна ціна — від 25 євро, не менше. Але ця ціна не статична, у нас немає прайсів в інтернеті, ми пропонуємо ексклюзивні матеріали та індивідуальний підхід до кожного об’єкту. Коли до нас звертаються за цінами, ми не просто запитуємо про обсязі, ми його ще і перераховуємо, уточнюємо деталі. Ми досконало знаємо технологічні особливості наших матеріалів і допомагаємо сформувати правильний обсяг замовлення.

До ціни товару ми додаємо транспортні витрати, ПДВ,мито і свої 10-15% . По суті, за рахунок розумного ціноутворення і ми перемагаємо конкурентів на тендерах. І ще один важливий нюанс, що стосується бюджетних грошей. Як правило, порядні замовники і підрядники згадують про договори з компаніями-постачальниками. Зі мною працювали, наприклад, на Андріївській церкві.Юристи замовника писали: «ставимо вас до відома, що це державне фінансування, згідно ст. 2 Бюджетного кодексу…». І я знаю, що раз це бюджетні гроші, то я не маю право ставити рентабельність більше ніж 2-3%.

БюроUA:— Як АЗУР потрапив в проектно-кошторисну документацію по ремонту фасадів в Дніпрі? Там вказана вартість матеріалу, яку можна було отримати тільки у вас. І звідки в Дніпрі взявся АЗУР в такому величезному обсязі, який відображений у оплачених із бюджету міста актах виконаних робіт?

Ольга Курдыш: — Мені це теж дуже цікаво. Ми, компанія «RCP Ukraine», — єдині хто ввозить цей матеріал в Україну. На сайті компанії в розділі «Каталог» ви знайдете торговельну марку SCHEIDEL і цей очисник.

З грудня 2016 року ми завезли в Україну 600 літрів АЗУРа. Товар було продано і поставлено в Одесу на Оперний театр, на Андріївську церкву і Маріїнський палац. Це відкрита інформація, і перевірити її легко, вивчивши митні документи, хто і в якій кількості завозив товар, або звернувшись до виробника.

Коли у вересні 2018 року я була в Одесі, куди ми постачали матеріали на ремонт оперного театру, на мене виходив хтось Євген.Сказав, що він підрядник за вашим фасадах, і попросив продати різної нашої продукції по одній упаковці. Я йому відповіла, що так ми не працюємо. Спочатку я самостійно виїжджаю на об’єкт, оглядаю, знайомлюся з підрядником і замовником і формую індивідуальну ціну з урахуванням витрат на доставку, даю письмову гарантію від виробника на всі поставляються нами матеріали.

Я задала Євгену питання по АЗУРу. На той момент я вже була обізнана про ремонт фасадів у Дніпрі, дивилася технологію і знала, що АЗУР, згідно з проектом, передбачався для карнизів. У мене як раз залишалося 100 літрів, яких повинно було вистачити. Євген відповів, що АЗУР куплять «за місцем,у Дніпрі», що «знають компанії, які ним торгують». Я пояснила, що компаній,що імпортують АЗУР в Україну, лише одна, і вона наша. Ми поставляємо АЗУР в оптових обсягах безпосередньо на об’єкти, а роздрібні продажі до 25 літрів торговим компаніям-посередникам здійснюємо вкрай рідко. «Вирішимо на місцевому рівні», — сказали мені. Ну, будьте здорові, відповіла. Євген кинув трубку.

У жовтні 2018 року мені зателефонувала дівчина з якоїсь дніпровської торгової компанії, і попросила сертифікати СЕС на АЗУР. Я запитала,навіщо їм сертифікати без самого товару. «Дуже треба», — відповіла дівчина. Я знову наполегливо уточнила: «Це випадково це не для Привокзальній площі в Дніпрі?». У відповідь поклали трубку.

Через два місяці, 22 грудня дніпровське ТОВ «Будин-Торг» придбало у нас 10 літрів АЗУРа…

БюроUA:— Навіщо фасадникам знадобилося 10 літрів?Адже мова йде не про дачному будиночку, в актах виконаних робіт з першим десяти фасадам зазначено 12 тисяч літрів АЗУРа.

Ольга Курдыш:— Припускаю, що ці 10 літрів були куплені для того, щоб отримати ті самі сертифікати СЕС. Без сертифікатів акти не закрити. Це не перший раз, коли ось так недобре «жартують» з нашими матеріалами.

Є така схема, в якій бере участь торгова компанія, назвемо її «Ромашка». Або замовник нав’язує її підряднику, або підрядник — замовнику,мовляв, усі матеріали на наших об’єктах з цього підряду ми будемо купувати тільки в«Ромашці».

Потім «Ромашка» купує у мене АЗУР, образно кажучи, за три гривні, бере необхідний сертифікат СЕС, і продає підряднику вже за завищеною ціною, наприклад, за 45 гривень. Таким чином, навар, який замовники підрядник хочуть заробити, топиться від перевірок в надрах цієї торгової компанії.

Але це якщо мова йде про купівлю 10 або 20 літрів АЗУРа. Ще раз повторю, що всі великі партії препарату ми поставляємо лише адресно, я безпосередньо знайомлюся з підрядником і його об’єктом, формую індивідуальну ціну, надаю гарантію.

Ви мене питали, яким чином в проектно-кошторисну документацію на ремонт фасадів у вашому місті потрапили ціни на АЗУР, якщо ми ці ціни для Дніпра не формували? Відповідаю: не знаю. Це питання, до речі, відноситься і до іншого матеріалу, який внесений до первісної проектно-кошторисну документацію по ремонту фасадів у вашому місті — фарбі Кайм (Keim). «Кайм-Україна» — ще одна наша компанія. А продукція німецького заводу «Кайм Фарбен» (Keim Farben), якому вже 140 років – одна з найбільш якісних і дорогих в світі. Це продукція преміального класу, вона не продається через будівельні супермаркети, нею не торгують через дилерів і дистриб’юторів. Ми здійснюємо тільки прямий продаж. Ви не знайдете жодного інтернет ресурсу з цінами на цю продукцію, таку політику диктує нам виробник. А ми є його ексклюзивним партнером в Україні.

БюроUA:— Але на ремонті фасадів в Дніпрі KEIM упоминаетсятолько у початковому проекті. Потім, судячи з актами виконаних робіт, еговнезапно замінили на SILTEK. З вашої точки зору, як ця заміна позначиться на якості ремонту?

Ольга Курдыш: — Новина про заміну KEIM на SILTEK смішна. Наш найближчий конкурент – інший німецький концерн CAPAROL.Ми нерідко зустрічаємося у чесній конкурентній боротьбі при виконанні тих же випробувальних зразків на фасадах і в інтер’єрах пам’яток архітектури, приміром, як у 2016 році на Маріїнському палаці або в 2017 році в Андріївській церкві. Хто порівнював якість КЕІМи SILTEK, є фотофіксація? Реставраційні матеріали KEIM відомі у всьому світі, 82 % всесвітньої культурної спадщини відреставровані ними, фасади стоять по сто років. Про SILTEK цього сказати не можна. Не пройшло і півроку, а на фото у вашому розслідуванні — жах органіки і силікону. Я не здивуюся, якщо дізнаюся, що цей виробник для вашого замовника спеціально фарбу намагався придумати, за аналогією з KEIM, виключно з кам’яних пігментів і калійного скла.Намагався, але не зміг, і тепер жителі Дніпра милуються псевдо-реставрацією.

До речі, чому нікого не збентежив той факт, що всі потрапили під реконструкцію фасадів будівлі (адже вони різні і по року будівництва, і по складам будівельних матеріалів, використаних в ході будівництва) «відреставровані»одним виробником і по суті однією лінійкою його товарів? Це ж дикість, а не реставрація. Який термін гарантії надав, наприклад, постачальник на стійкість кольору? Адже ваші «відреставровані» фасади, не пройшло і року, вже вигоріли і пішли плямами.

І ще один принципово важливий момент у цій історії,який пов’язаний з тим, що мова йде про бюджетні гроші, і проектно-кошторисна документація на всі ці об’єкти проходить державну експертизу. У пакеті документів, зокрема, в офіційному порядку надаються ціни від постачальників матеріалів. Я побачила у вас в початковій проектно-кошторисної документації, що на ремонті фасадів в Дніпрі передбачалося використовувати Кайм і АЗУР, побачила наведені там ціни на цю продукцію, і, прошу вибачення, отетеріла. Я не давала цін на ці об’єкти, і їх ніхто у мене не запитував. А брати їх,крім як у мене, ніде.

Ціни не справжні, вони «зі стелі». Вони нижче реальних, зате взяли, як я тепер знаю, обсягами. Як ці ціни пройшли державну експертизу? По суті, це — фальсифікація.

Що стосується 12 тисяч літрів АЗУРа, ще раз повторю: такої кількості очисника у вашому місті не могло з’явитися ні за яких обставин!

З 2013 року завод-виробник нікому в Україні крім нас АЗУР не продає. З 2013 року в Україну надійшло 2 тисячі з невеликим літрів цього очисника, що в шість разів менше, ніж зазначено у ваших актах.

Ви можете вказати у своєму матеріалі, що знайшли офіційного імпортера АЗУР, що я дала вам офіційні коментарі, що ми привозимо різну продукцію в Україну виключно під конкретні об’єкти. І все те, що ми зараз з вами обговорюємо, можете сміливо передавати правоохоронцям. Повторюся, це підробка. За це передбачена кримінальна відповідальність.

БюроUA: — Після того, як акти виконаних на фасадах будинків робіт неодноразово переписували, після того, як було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого ці акти були вилучені, і, треба думати, ретельно вивчені, і підрядник і замовник будуть до останнього триматися за свою версію, мовляв, ми АЗУР використовували, і інше, мовляв, ви не доведете.

Ольга Курдыш: — Зазначу, що підрядник повинен був робити фотофіксацію проведених ним робіт у присутності технолога-реставратора і представника технагляду, який здійснює контроль з боку замовника. На підставі цього підписуються акти прихованих робіт, і готуються акти КВ-2, після — загальні акти КВ-3.

Іншими словами, є абсолютно конкретні посадові особи,які своїми підписами зафіксували використання АЗУРа, який вашому підрядникові взяти було абсолютно ніде.

Я впевнена, що підрядник навіть не знає, як діє цей матеріал, в тому числі, тому, що за консультацією до нас не звертався. Зазвичай ми приїжджаємо, виконуємо зразки, вчимо підрядників працювати з цією продукцією.

АЗУР легко знімає 10-12 старих шарів. Ви наносите матеріал,закриваєте плівкою, і через день-два змивають водою. Всі. Витрата АЗУРа за технологією складає всього 300-500 мл на квадратний метр площі.

Дворазова обробка АЗУРом однієї поверхні не потрібна. Тому я в повному здивуванні: звідки могло взятися в актах виконаних робіт дворазове нанесення? Можу припустити, що цю дикість порадив хтось із технологів-реставраторів. Однак на підставі тільки рекомендацій, без виконання пробних зразків, діяти не можна. Адже це колосальні суми бюджетних коштів, і замовник не міг не вникнути в суть формування витрат. У вашому ж розслідуванні фігурують приголомшливі факти: будинки нібито стояли в плівці, так званому компресі, двічі! Такого шахрайства здивувався б навіть Остап Бендер.

До слова, твердо знаючи, що у підрядника змивки АЗУР не було, незрозуміло навіщо в актах виконаних робіт не зазначено використання Керхера. Адже якщо АЗУР не завдавали, то дорогий пилосос для його змивки не був потрібен, достатньо було щіток для механічного чищення поверхні фасадів.

Факт не використання АЗУРа можна легко довести за допомогою судової будівельної експертизи, державної чи приватної.

Так як АЗУР виготовляється на мурашиної кислоти, егодействие зупиняється водою, але продукт розкладання входить глибоко в мур. Іншими словами, не можна застосувати АЗУР так, щоб його залишки не залишилися обробленої їм стіні. Ці залишки нешкідливі, не шкідливі, спокійно «сидять» в стіні, продовжуючи «є» фарбу. Експерт приїжджає на об’єкт, свердлить стіну,бере зразки і абсолютно точно говорить, використовували підрядники цей очисник, або не використовували. Ось у випадку з вашими фасадами така експертиза абсолютно точно підтвердить те, що я і так знаю — факт відсутності АЗУРа.

***

Підводячи підсумок цього діалогу, можна зробити простий висновок.Прокуратура звинувачує екс-директора Департаменту мерії Сергія Рєзніка в тому, що він «затвердив і видав для оплати Державній казначейській службі завідомо неправдиві офіційні документи про нібито виконання робіт, достовірно знаючи,що насправді вони не виконувалися», з-за чого, за твердженням прокуратури,бюджету було завдано збитків у розмірі більше 21 мільйона гривень. Тепер ми точно знаємо, що з усіх цих мільйонів принаймні 3,2 мільйона довести можна абсолютно точно.

Крім іншого, потрібно поставити запитання авторам проектно-кошторисної документації з команди ФОП Олени Кирничанской, і фахівцям ДП «Жилком», яка проводить експертизу цієї документації про те, звідки в матеріалах експертизи взялися ціни на продукцію, які ніхто не надавав і підпис під якими ніхто не ставив?

Яким чином ця проектно-кошторисна документація пройшла експертизу,якщо до неї не були прикладені офіційні документи від постачальника і виробника ряду матеріалів?

А в інженера ПП «Фенікс», що здійснює технагляд над роботами в інтересах замовника (читай – в інтересах бюджету та громади), обов’язково потрібно запитати, якими підставами керувався, зафіксувавши використання змивки АЗУР, яка насправді використана не була?

Питань багато. І всі вони дуже цікаві.