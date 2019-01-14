Чим скінчиться рекордний шатдаун в США?

Шатдаун — тимчасове скорочення роботи федеральних установ з-за відсутності бюджету — побив історичний рекорд тривалості. І найближчим часом він навряд чи закінчиться, оскільки ні Білий дім, ні Капітолій не збирають здавати позицій.

Президент Дональд Трамп продовжує вимагати 5,6 млрд доларів на прикордонну безпеку та будівництво стіни на кордоні з Мексикою і відмовляється підписувати бюджет без цієї статті. Демократи, які отримали контроль в палаті представників нового скликання конгресу, не хочуть і чути про стіни і називають кризу “штучним”.

Трамп розмірковує над введенням режиму надзвичайного стану на кордоні, щоб обійти конгрес і спробувати профінансувати стіну. Але цей крок буде негайно оскаржений у суді з неясними наслідками для адміністрації, так і зіпсує стосунки з конгресом на перспективу.

Найбільш тривалий шатдаун до теперішнього часу стався в грудні 1995 — січні 1996 року і тривав 21 день. Нинішній шатдаун, який триває з 22 грудня 2018 року, триває вже 23-й день.

Це вже третій шатдаун за рік. Цього разу він обмежений за обсягом — зачеплені лише 25% міністерств і відомств, хоча серед них такі важливі, як держдепартамент, міністерство внутрішньої безпеки, мін’юст і навіть велика частина апарату Білого дому.

Близько 800 тис держслужбовців або працюють без оплати (якщо їх робота вважається важливою для нацбезпеки), або відправлені у вимушену неоплачувану відпустку. Правда, всі чекають, що, в кінцевому рахунку, конгрес відшкодує їх втрати заднім числом. Набагато гірше доводиться тим, хто найнятий державою за контрактом: вони просто не отримують грошей, та відшкодування їм не обіцяють.

Бюджет теж втрачає значні кошти, заявив агентству Рой Майерс, професор політології та державної політики в Мерілендському університеті округи Балтимор: “Губляться цінні послуги, які надають влади”.

Його колега, професор Університету Джорджа Вашингтона Семюель Хофф, пояснює: “У короткостроковій перспективі шатдаун вплине на життя конкретних людей. Що стосується довготривалого впливу на економіку… то всередині виконавчої влади є відомства, які називаються державними корпораціями, які закрили свої офіси”.

Наприклад, пошта США не надає ряд послуг, скоротила число співробітників, уточнює він. Інший приклад — Управління долини Теннессі, створене за часів Великої депресії агентство, яке генерує електроенергію для низки штатів на південно-сході США. Йому теж довелося внести корективи в роботу. “Уряд втратить доходи від цих підрозділів і агентств, які намагаються заробляти гроші”, — зауважив Хофф.

У Вашингтоні шатдаун майже ніяк не відчувається. Все працює, крім деяких установ. Магазини цьогоріч пропонують дуже великі знижки після Нового року, намагаючись залучити тих держслужбовців, які сидять без діла цілими днями, але сподіваються на відшкодування зарплати, а тому не бояться витрачати гроші з кредитних карток.

Гірше доводиться контрактникам, які просто залишилися без джерела доходу. “Я вже три тижні не отримую зарплату. Безрадісні перспективи”, — говорить один з контрактних службовців Національних інститутів охорони здоров’я.

Президент Трамп намагається переконати виборців і конгрес, що стіна (або сталеве загородження) на кордоні з Мексикою абсолютно необхідна. Він вже відвідав кордон, де заручився підтримкою правоохоронців на місцях. Трамп також виступив із зверненням до нації, де буквально залякував виборців прикладами страшних злочинів, які скоїли іммігранти-нелегали.

Президент демонструє свої фірмові емоції — а може бути, ретельно культивується імідж непередбачуваного політика. На черговій зустрічі з демократами в Білому домі Трамп просто грюкнув дверима, коли йому в черговий раз заявили, що стіни не буде. А про страждання держслужбовців президент висловився в тому сенсі, що більшість з них, мовляв, все одно підтримують демократів.

Однак спікер Ненсі Пелосі недарма вже більше 15 років керує демократами в конгресі. На гучні жести президента вона не піддається. На звернення вона відповіла власним виступом, у якому заявила, що окремі злочини іммігрантів — це не статистика, а Трамп своїми руками створює штучний і непотрібний криза зі стіною.

Президентське ляскання дверима демократів теж не збентежило. Палата представників під головуванням Пелосі вже прийняла низку законів, спрямованих на фінансування установ та виплату заборгованості по зарплаті. Республіканці в сенаті поки що ці закони не пропускають, що дозволяє демократам звинувачувати противників у недотриманні інтересів працівників.

Як би не звинувачували один одного Трамп і демократи, комусь доведеться поступитися першим, або ж сторони підуть на компроміс, зафіксувавши взаємний програш. Зазвичай шатдауны призводять до падіння популярності обох партій, а також конгресу в цілому і, зрозуміло, президента.

“Шатдаун завдає президенту Трампу більше шкоди, ніж демократам. Це незвично, оскільки президент контролює ЗМІ, і це часто дозволяє йому переграти конгрес у подібних ситуаціях”, — сказав Девід Лаблин, професор Американського університету у Вашингтоні і фахівець з питань державного управління.

“Однак президент Трамп досить публічно взяв на себе заслугу — або провину через шатдаун. Крім того, весь шатдаун будується на вимогу президента Трампа побудувати стіну на всю довжину кордону з Мексикою, яке непопулярне серед американців”, — додав Лаблин.

Опитування показують, що більшість звинувачує республіканців і лише трохи більше 30% — демократів, а це менше, ніж число виборців Трампа, уточнив він. Крім того, з його точки зору, демократи виглядають більш “дорослими”, успішно зображуючи вимоги Трампа як примха.

Як зазначає професор Хофф, в цій ситуації уразливі навіть не стільки Трамп і демократи, скільки деякі республіканці. Список республіканців у сенаті, стурбованих тривалим шатдауном, практично збігається зі списком тих, кому треба буде переобиратися в 2020 році. Саме вони бояться падіння своєї популярності, зазначає він. “Я думаю, що вони перші дадуть слабину і стануть найбільш вразливими”, — говорить професор Хофф.

Політолог Рой Мейерс згоден з цією точкою зору. “Найбільш уразливі політики з точки зору падіння популярності — це деякі республіканські сенатори, які співпрацюють з лідером (фракції) Мітчем Макконнелл, запобігаючи голосування по законопроектах, які могли б відкрити установи”, — вважає він.

У Трампа є “козир” у рукаві: він може спробувати оголосити режим надзвичайного стану на кордоні, пославшись на національну безпеку. В цьому випадку адміністрація може спробувати обійти конгрес і взяти гроші на стіну з бюджету вже профінансованих міністерств. Ходять чутки, що адміністрація хоче “пошкребти по засіках” в бюджеті інженерного корпусу сухопутних сил і навіть залучити кошти, виділені на відновлення після урагану острова Пуерто-Ріко.

Однак подібний крок все одно вдарить бумерангом по самому Трампу. Демократи вже заявляють, що подадуть на таке рішення суду, і перемога президента в суді зовсім не гарантована.

“Мій прогноз такий: якщо президент Трамп і його адміністрація не переформулируют свої аргументи щодо південного кордону, зробивши набагато більший, ніж раніше, акцент на його військовий аспект і аспект національної безпеки, вони програють в судах”, — вважає Хофф.

Політолог навів аналогією з низкою інших гучних справ щодо національної безпеки, де виконавча влада в результаті програвала спір. “Гуманітарний аспект, який президент додав свого телезвернення, лише послабив його позиції в суді, хоча, звичайно, я згоден, що в кризу цей аспект є”, — додав він.

І Хофф, і Майерс згодні, що шатдаун, ймовірно, буде тривати до тих пір, поки Трамп все ж не вирішить оголосити ПП, оскільки іншого виходу зберегти обличчя у нього немає. Крім того, вони попереджають, що обходити конгрес загрожує. Парламентарії, у тому числі і однопартійці Трампа, відмінно пам’ятають, що вони не підкоряються президенту і що в їх руках знаходиться все фінансування діяльності виконавчої влади. У них буде ще багато можливостей змусити Трампа пошкодувати про односторонніх кроків.

“Шатдаун буде якийсь час тривати, якщо тільки Трамп не оголосить режим НС і потім не заявить, що готовий підписати законопроект про відкриття (установ), хоча це створить для нього великі проблеми в роботі з конгресом щодо майбутнього фінансування”, — зазначає Майерс.

Сам Трамп явно не страждає від шатдауна і не відчуває себе обмеженим їм. Нинішній президент США надходить у відповідності зі своїми інстинктами, а не порадами наближених, і відхід багатьох співробітників Білого дому у вимушену відпустку нітрохи його не обтяжує. Як сказав газеті Wall Street Journal неназваний представник адміністрації, “президент навряд чи помічає порожні столи в Західному крилі”.