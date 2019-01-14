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Пашинян став прем’єр-міністром Вірменії

14.01.2019

Пашинян стал премьер-министром Армении

Сьогодні, 14 січня, вірменський президент Армен Саркісян, підписав указ про призначення виконуючого обов’язки глави уряду Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. За даними місцевих ЗМІ, дане рішення Саркісян прийняв у перший день роботи вищого законодавчого органу країни.

Згідно з нормами основного закону Вірменії, глава держави після початку періоду повноважень новообраного Національного зборів без уповільнень призначає прем’єр-міністром кандидата, якого представив парламентську більшість. У той же час, в основному законі зазначається, що за умови проведення позачергових виборів період повноважень новообраного Національного зборів почнеться з моменту відкриття її першій сесії.

Що стосується уряду, то він формується протягом п’ятнадцяти днів після призначення прем’єра. Далі глава уряду повинен протягом 20 днів представити в Національні збори програму кабінету міністрів.

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