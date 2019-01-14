Співачка з Японії розповіла про «алкоголізм» Пугачової

На російському Першому каналі показали програму «Сьогодні ввечері», яка була присвячена 40-річчю творчої діяльності композитора Ігоря Ніколаєва.

Творці передачі зв’язалися з співачкою з Японії, яка у 1987 році запрошувала на гастролі примадонну Аллу Пугачову. Японка розповіла, що Пугачова приїхала в Японію разом з Ігорем Ніколаєвим, представивши його молодою зіркою.

На гастролях вони виконували пісню «100 друзів». Самі Пугачова і Миколаїв зізналися, що до цих пір пам’ятають цей концерт. Співачка пізніше запросила їх у ресторан своєї сім’ї, і вони добре відзначили зустріч. За словами японської співачки, Алла Борисівна так швидко пила спиртні напої, що офіціанти не встигали наповнювати їй чарку. Японка заявила, що Пугачова навіть брала чарки з алкоголем у своїх сусідів. Пугачова лише посміялася над заявою своєї японської колеги і розповіла, що за її власними спостереженнями, японці п’ють набагато більше росіян.

Також російська співачка підкреслила, що в ресторані подавали не російську горілку, а японське саке, а цей напій не дуже міцний, на відміну від російського алкоголю. Потрібно відзначити, що на ювілеї творчої діяльності Миколаєва також були присутні і інші його колеги та друзі. В основному, привітати композитора прийшли артисти, які виконували його пісні.