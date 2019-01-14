У Кабулі вибухнула бомба у вантажівці: багато постраждалих

Більшість жертв були цивільними особами.

У столиці Афганістану Кабулі стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше чотири людини і більше 90 отримали поранення.

Про це з посиланням на представника міністерства охорони здоров’я Афганістану Вахидуллу Маяра повідомляє Aljazeera.

“93 людини були поранені, в тому числі 24 дитини і 24 жінки, в результаті сьогоднішнього вибуху в східній частині Кабула”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, вибух стався в районі, який постійно перебуває під посиленою охороною через концентрації офісів різних міжнародних організацій.

“Більшість жертв були цивільними особами”, – повідомив представник Міністерства внутрішніх справ країни Наджіб Даниш.

За словами правоохоронців, вибух був викликаний бомбою, закладеною у вантажівку. “Район оточений… ведуться пошуки підозрюваних і нападників”, – зазначив представник поліції Басир Муджахід.