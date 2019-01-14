Чиї Курили? Росія і Японія зважилися на історичний крок

Москва і Токіо 14 січня провели переговори з врегулювання конфлікту щодо мирного договору з Курильським островам.

“Згідно з дорученням наших керівників за підсумками зустрічей на вищому рівні в Сінгапурі в листопаді і в Буенос-Айресі в грудні минулого року, ми починаємо переговори над проблемою мирного договору”, — сказав він.

Російський МЗС вже називав головна умова для мирного договору з Японією: Токіо має визнати підсумки Другої світової війни у повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.

Глава МЗС РФ зазначив, що Москва виступає за додаткові зусилля по виведенню двосторонніх відносин з Токіо на якісно новий рівень.

“Рівень довіри, партнерства, у тому числі партнерства у зовнішньополітичних справах, — зазначив глава МЗС РФ. — Резерви, особливо в економічній, інвестиційній сфері, резерви в співробітництві у сфері безпеки воістину невичерпні”.

Міністр звернув увагу на те, що “в останні роки російсько-японські відносини набрали непоганий темп і розвиваються по цілому ряду напрямків”.

“На регулярній основі здійснюються контакти керівників зовнішньополітичних і оборонних відомств, в тому числі у форматі “два плюс два”, контакти по лінії рад безпеки”, – заявив він.

На це Таро Коно відповів, що Токіо і Москва повинні отримати максимальну вигоду з великого потенціалу в двосторонніх відносинах.

“Нам потрібно вибудувати такі відносини, при яких ми максимально винесемо цей потенціал”, – підкреслив він.

За підсумками зустрічі Лавров заявив, що у Росії і Японії зберігаються суттєві розбіжності з питання мирного договору. “Питання суверенітету над островами не обговорюється, це територія Росії”, – відрізав він.

При цьому японська сторона відмовилася від спільної прес-конференції з главою МЗС РФ.

У свою чергу, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала в Facebook: “Глава японського зовнішньополітичного відомства подякував Сергія Лаврова за те, що російська сторона “зробила температуру в Москві вище для нього”. Якби він тільки знав всю багатозначність перекладу цієї фрази з японської на російську”.