У мережі оприлюднили шокуючі фото зруйнованого вибухом будинку в російському місті Шахти

Сьогодні, 14 січня, в російському місті Шахти стався вибух у житловому будинку.

За попередніми даними причиною руйнування став побутовий газ. Як розповіли в МНС РФ, обрушилися восьмий та дев’ятий поверхи. Вибух стався о 05:18 за київським часом. Постраждали, за першими даними, не менше 7 осіб. Пізніше в мережі оприлюднили перші фотографії з місця події.

За інформацією слідчого комітету Російської Федерації, зараз діагностичний комплекс «Стріла-П» розпочав роботу на місці НП. Були укріплені міжповерхові перекриття сходових маршів, щоб не допустити подальшого обвалення будинку. Як раніше повідомлялося, під завалами є живі люди. «Хвилини тиші і аналіз обстановки показують, що під завалами є живі люди. Проводяться роботи по їх виявленню і розблокування», – розповіли рятувальники. Нагадаємо, 31 грудня в місті Магниторск також стався вибух, тоді обрушився повністю весь під’їзд.











