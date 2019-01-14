У Латвії вилучили рекордну партію кокаїну

Його вартість за цінами чорного ринку оцінюється в 1 мільярд євро.

У Латвії правоохоронці конфіскували 2 тонни кокаїну. Це найбільша партія, вилучена коли-небудь в країні.

Партія кокаїну прибула з Еквадору, наркотики були заховані в ящиках з-під бананів. Під час операції поліція вилучила 2 тис. 199 брикетів, що эквиваклентно двом тоннам кокаїну гідрохлориду.

Його вартість за цінами чорного ринку оцінюється в 1 мільярд євро.

В рамках операції затримали п’ятьох громадян Латвії.

Нагадаємо, в Туреччині митники пропускного пункту в Ипсале на кордоні з Болгарією встановили новий рекорд з вилучення наркотиків, а саме 1,5 тонни канабісу.