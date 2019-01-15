НБУ визнав розпад ще однієї банківської групи

Національний банк визнав припиненої банківську групу Кристалбанка. Нацбанк ухвалив таке рішення 11 січня 2019-го.

В цю банківську групу входили: Кристалбанк, ЗНКІФ “Еріда Менеджмент” і КУА “Гарантія”

Група контролювалася Леонідом і Оксаною Гребинскими. Вона існувала з травня 2017-го.

Оксана Гребінський раніше очолювала ЗНКІФ “Еріда Менеджмент”, але до 22 жовтня 2018 року його керівником став Василь Петренко.

На ринку продовжує працювати ще 29 банківських груп, а всього платоспроможних банків – 77.