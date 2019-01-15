Мер польського міста Гданськ помер від отриманих поранень

Мер польського Гданська Павел Адамович, якого поранили ножем на сцені під час благодійного концерту, 14 січня, помер у лікарні.

“З глибоким жалем ми повинні повідомити вам, що програли боротьбу за життя мера. Мер Адамович помер. Світла йому пам’ять”, – сказав доктор Єжи Карпиньски.

Напад на Адамовича сталося ввечері 13 січня. Коли він був на сцені, туди забіг чоловік і кілька разів ударив його ножем. Злочинець прокричав у мікрофон, що це помста нібито за несправедливий тюремний термін, після чого був затриманий.