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Мер польського міста Гданськ помер від отриманих поранень

15.01.2019

Мэр польского города Гданьск умер от полученных ранений

Мер польського Гданська Павел Адамович, якого поранили ножем на сцені під час благодійного концерту, 14 січня, помер у лікарні.

“З глибоким жалем ми повинні повідомити вам, що програли боротьбу за життя мера. Мер Адамович помер. Світла йому пам’ять”, – сказав доктор Єжи Карпиньски.

Напад на Адамовича сталося ввечері 13 січня. Коли він був на сцені, туди забіг чоловік і кілька разів ударив його ножем. Злочинець прокричав у мікрофон, що це помста нібито за несправедливий тюремний термін, після чого був затриманий.

Мэр польского города Гданьск умер от полученных ранений

Мэр польского города Гданьск умер от полученных ранений

Мэр польского города Гданьск умер от полученных ранений

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