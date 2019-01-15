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Чиновник Госсудебной інстанції вимагав хабар у чверть мільйона

15.01.2019

Чиновник Госсудебной инстанции требовал взятку в четверть миллиона

На хабарі затримано заступника начальника Полтавського обласного територіального управління Державної судової адміністрації. Про це повідомили в прес-службі Нацполиции України.

Полтавський чиновник вимагав від керівника приватного підприємства майже чверть мільйона гривень за безперешкодне підписання актів виконаних робіт. Правоохоронці встановили, що з середини вересня 2018 року чиновник ГСУ вимагав від директора фірми гроші.

Зловмисника затримали під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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