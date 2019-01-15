Українці забирають валюту з депозитів

Обсяг валютних депозитів в українських банках за 2018 р. скоротився на 2,4% – до 13,4 млрд дол., за даними Національного банку України.

Разом з тим гривневі вклади зросли на 10%, до 539,7 млрд грн. У грудні обсяг гривневих депозитів зріс на 9,4%, валютних – на 0,2%.

Залишки за гривневими кредитами в грудні скоротилися на 1,1%, але при цьому зросли на 7,9% з початку року – до 613,9 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами в грудні скоротилися на 5,1%, але виросли на 4,4% з початку року, до 16,6 млрд дол. Нагадаємо, обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 р. виріс на 15,1%, до 489,9 млрд грн., валютних – на 2,7%, до 13,7 млрд дол.