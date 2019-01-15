Вбивство мера Гданська: розповідь очевидців про напад на сцені

Кілька ударів у серце прямо під час виступу на сцені. Мера польського міста Гданськ вбили на благодійному концерті «Великий оркестр святкової допомоги» 13 січня. Після атаки нападаючий заявив зі сцени, що це помста опозиційної партії Platforma obywatelska (Громадянська платформа), з-за якої він нібито несправедливо відсидів у в’язниці.

Мера міста прооперували, якийсь час його життя штучно підтримували апарати, однак безрезультатно: вдень 14 січня Адамович помер. Громадське знайшло очевидців цієї події, розповідаємо про те, що сталося, з перших вуст.

Вбивство

У неділю о 20:00 в Гданську, через кілька хвилин після того, як мер міста Павло Адамович виголосив святкову промову і всі чекали салюти та лазерне шоу, на сцену вибіг чоловік з ножем і завдав меру кілька ударів у серце. Це сталося відразу після закінчення зворотного відліку до світлового шоу.

Після цього нападник ще близько хвилини стояв на сцені поряд з іншими учасниками концерту, серед яких були і діти. Він вихопив мікрофон і оголосив перед тисячним натовпом: «Привіт! Привіт! Мене звуть Стефан. Я сидів невинно у в’язниці і Громадянська платформа катувала мене. Саме тому загинув Адамович». Після цього на сцену нарешті вибігла охорона і повалила його на підлогу.

«Я вперше у своєму житті стала свідком чогось подібного», — ділиться Оля Борковська, яка була присутня на цьому концерті. У неї тремтить голос: «Я стояла трохи далі від сцени. За кілька секунд до того, коли вже повинні були бути салюти, все витягли телефони, щоб їх знімати. Але… нічого не сталося — всі були розгублені, бо не розуміли, чому нічого не відбувається. На сцені почалася бійка. Раптом напустили дуже багато штучного диму, щоб людям нічого не було видно, і щоб вони не хвилювалися.

Ми думали, що, може, комусь з організаторів стало погано на сцені — ніхто не уявляв, що це напад на мера міста. Провідні нічого не пояснили, тільки оголосили: „Концерт закінчено, просимо всіх розійтися, до побачення“. Тільки попросили швидко забезпечити доступ для карет швидкої допомоги, вони сказали, що зараз важлива кожна секунда».

Алісія Манкевич, яка теж була присутня на подію, додає:

«Після цього сказали, що мера міста атакували. Люди були схвильовані. Коли ми зрозуміли, що на концерті напали з ножем, і не на кого-небудь, а на людину, у якого повинна бути найкраща охорона, — людей охопив страх. Мої відчуття були схожими — я хотіла як можна швидше вибратися звідти і дізнатися більше з медіа. І коли я про це прочитала, і це підтвердили на 100%, я просто не могла в це повірити. Буквально за хвилину до нападу Адамович виступав з промовою зі сцени і був дуже веселим. „Великий оркестр святкової допомоги“ — це ж дуже відома акція, яка проходить вже стільки років. Ніхто і уявити не міг, що через хвилину може трапитися таке…»

Співробітники служби безпеки схопили чоловіка після того, як він напав з ножем поранив мера Гданська Павла Адамовича, коли той виступав на сцені під час різдвяного благодійного концерту. Гданськ, Польща, 13 січня 2019 року. Фото: EPA-EFE/GRZEGORZ MEHRING/GDANSK.PL

Вбивця

Джинси, темна куртка, яскрава шапка. Мера Гданська вбив 27-річний житель міста Стефан Уилмонт. У грудні він вийшов на свободу з в’язниці, де просидів 5,5 років за збройне пограбування чотирьох банків. Він захоплювався військовою тематикою, а попередні злочини, як сам зізнався на суді в 2014 році, планував ретельно — з допомогою Google Street View вибирав малолюдні місця, де є паркування таксі — тому що він використовував таксі, щоб втекти з місця злочину. Перед тим, як пограбувати черговий банк, він купував нову одяг, який після злочину викидав у смітники: у різні урни по одній одиниці одягу.

Схоже, вбивство мера Гданська злочинець теж дуже ретельно спланував. Щоб обійти охорону, Стефан Уилмонт надрукував собі фейковую картку акредитації медіа. Він спеціально вибрав момент, коли у всіх були включені камери телефонів — люди збиралися зняти світлове шоу. Він знав, коли і з якого боку піднятися на сцену, знав, як зробити це найбільш ефектно.

Збігати після нападу злочинець не збирався. Він стояв на сцені, поки до нього не підбігли охоронці. Вони відреагували занадто пізно.

Неналежна охорона

«Охоронці на заході були, якщо 20-річних хлопців у світловідбивних жилетах можна назвати охоронцями, — розповідає Алісія Манкевич. — На мій погляд, охорона події могла бути значно краще, я не відчувала себе там у безпеці».

Оля Борковська додає: «На вході у всіх перевіряли сумки і рюкзаки, але це нічого не дало. Нападника, мабуть, пропустили без перевірок, адже у нього була картка з написом «Медіа», тому він міг підійти ближче до сцени, куди не пускали звичайних людей. Охоронці відреагували пізно. Після того, як це сталося, я бачила їхні обличчя, і в мене склалося враження, що вони просто боялися підійти до цієї людини з ножем в руці».

Сама охоронна фірма, яка відповідала за безпеку на заході, відмовилася від коментарів журналістам.

Атмосфера в Гданську

Гданськ — місто, який на останніх місцевих виборах підтримав «Громадянську платформу». В місті в основному підтримують опозицію.

«У Троеградье (конгломерація Гданськ, Сопот, Гдиня — ред.) зараз кожен прикутий до екранів і стежить за останніми новинами. Всі про це говорять, запитують у знайомих, які це бачили. Місто в шоці», — ділиться Оля Борковська.

Алісія Манкевич каже: «Настрої в Троеградье, м’яко кажучи, не дуже оптимістичні. Тут люди дуже поважали Павла Адамовича, і нам складно зрозуміти і прийняти, що його більше немає. Я не можу зосередитися на роботі і на щоденних обов’язках, і у мене таке враження, що більшість людей теж. Мер Гданська був дуже шанованою людиною, він зробив дуже багато для свого міста».

Лікарня медичного університету, де оперували й намагалися врятувати пораненого Павла Адамовича, Гданськ, Польща, 13 січня 2019 року. Фото: EPA-EFE/ADAM WARZAWA Біля пунктів збору крові в Гданську вишикувалися черги. Лікарня медичного університету, де оперували й намагалися врятувати пораненого Павла Адамовича, Гданськ, Польща, 13 січня 2019 року. Фото: EPA-EFE/ADAM WARZAWA

Реакція

Після новин про напад на мера і про складну п’ятигодинної операції біля пунктів збору крові в Гданську вишикувалися черги. Всього на проведення операції було витрачено 18 літрів крові, медіа закликали людей здавати її — однак більшість і так це робили.

Новина про смерть мера повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовски. Він вийшов до журналістів, які зібралися під шпиталем, зі словами: «Боротьбу за життя мера не вдалося виграти. Нехай спочиває з миром». Після новин про смерть мера люди, які зібралися в госпіталі, не приховували сліз.

Польські політики відреагували відразу після атаки. Поки лікарі боролися за життя глави Гданська, президент Польщі Анжей Дуда написав: «Зазвичай ми розходимося з мером Павлом Адамовичем у поглядах на те, як слід вести публічні справи і державні справи, але сьогодні я безумовно з ним і його родичами, як і, сподіваюся, що всі наші співвітчизники. Я молюся за відновлення його сил».

Втім, молитви виявилися безсилими. Після новин про смерть Адамовича голова Європейської Ради і екс-прем’єр Польщі Дональд Туск написав: «Павло, ніколи про тебе не забудемо. Прощай, Друже».

Дружина мера Гданська на момент нападу перебувала в США. Вона вирішила терміново повернутися до Польщі — через неї вислали урядовий літак. Але побачити чоловіка живим вона не встигла.

Увечері 14 січня по всій Польщі заплановані великі «Віче проти насильства і ненависті». У вівторок, 15-го січня, у Гданську повинен пройти марш з таким же гаслом, в ньому має взяти участь президент Польщі Анжей Дуда.

Ким був Павло Адамович

Павло Адамович був мером Гданська 21 рік — з 1998 року. Його переобирали шість разів — тричі в першому турі, і тричі в другому, завжди з великою перевагою. До цієї посади він був проректором в Гданському університеті, де закінчив юридичний факультет.

За свою діяльність був нагороджений багатьма почесними польськими та європейськими орденами.

Павлу Адамовичу було 54 роки. У нього залишилося двоє дочок: 16 і 9 років.