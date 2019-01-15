У Латвії «накрили» найбільшу в історії партію кокаїну на 1 млрд євро

Латвійські правоохоронці конфіскували три тонни кокаїну вартістю близько мільярда євро.

Як повідомляє Delfi, вилучили кокаїн у ході операції, названої TNT, яка була проведена 8 січня на території Латвії, в Кокнесском краї.

В операції були задіяні співробітники поліції Латвії та Копенгагенського філії Агентства по боротьбі з наркотиками США. В рамках операції також були затримали п’ятьох громадян Латвії.

Партія кокаїну прибула з Еквадору. Наркотики були заховані в ящиках з бананами. Під час операції поліція вилучила 2199 брикетів з логотипами Dolphin, Bad Boys, Gold і TNT, що еквиваклентно 2 тоннам кокаїну гідрохлориду. Якщо враховувати, що при роздрібній торгівлі ціна за один грам кокаїну на території Латвії коливається в межах 70 — 120 євро, то вартість вилучених наркотиків може перевалити за 1 млрд. євро.

Начальник Держполіції Латвії Інтс Кюзис зазначив, що Латвія в цій схемі використовувалася як транзитна держава. За його словами, це рекордна кількість наркотичних речовин, вилучених на території країни.