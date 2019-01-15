У Раді назвали причину відмови роти ВСУ воювати в Донбасі

В районі населеного пункту Лобачово рота ВСУ відмовилася виходити на закріплені за нею позиції. Українські військові обґрунтували прийняте рішення тим, що не хочуть ризикувати своїм життям.

Депутат Верховної ради від «Опозиційного блоку» Євген Балицький, коментуючи Федеральному агентству новин відмова ВСУ від участі в бойових діях в Донбасі, повідомив, що дане рішення не викликає в нього здивування, оскільки на Україні серед населення відсутнє розуміння того, що відбувається в країні.

Він також зазначив, що про подію дізнався тільки зараз, від журналіста ФАН і заявив, що йому сумно від того, що в країні радіють отримання томосу, в той час, коли немає порозуміння і єдності як у церковних питаннях, так і щодо історії держави. Народ навіть не знає, хто саме сьогодні на Україні вважається героєм, уточнив Балицький.

В Міністерстві оборони, на прохання прокоментувати вчинок роти ЗСУ на чолі зі своїм командиром, заявили, що дана інформація не відповідає дійсності. У відомстві також припустили, що ЗМІ намагаються знизити рівень бойової готовності українських військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо про відмову другої роти третього батальйону 59-ї мотопіхотної бригади виходити на закріплені за ними позиції в Донбасі, пояснивши своє рішення небажанням гинути».