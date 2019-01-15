Скасовані сотні рейсів: в аеропортах Німеччини пройдуть масові страйки

У вівторок, 15 січня, у восьми найбільших аеропортах Німеччини пройдуть так звані попереджувальні страйки працівників служб безпеки: до них приєднаються працівники портів Франкфурта-на-Майні, Бремена, Дрездена, Ерфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига та Мюнхена.

Згідно з наведеною інформацією, в аеропортах Ганновера і Бремена страйк розпочнеться о 00:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) і триватиме добу. У Лейпцигу персонал, який відповідає за безпеку, має намір призупинити роботу з 4:00 до 18:00, в Дрездені – з 3:00 до 21:00, в Ерфурті – з 6:00 до 22:00, у Франкфурті-на -Майні – з 2:00 до 20:00.

Протестувальники вимагають підвищити їм зарплату і наполягають на введенні єдиної федеральної тарифної сітки, яка передбачає оплату 20 євро за одну годину роботи. Наскільки відомо, на даний момент роботодавці погоджуються підвищити зарплати тільки на 6,4%, але мітингувальники цю пропозицію відкинули.