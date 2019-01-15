Одіозного одеського депутата звинуватили в приховуванні 2,5 млн гривень

Депутата Одеської міськради від фракції «Довіряй справах» Олександра Матвєєва, який замішаний у низці корупційних скандалів з комунальною власністю, звинуватили в приховуванні з декларації доходів на 2,5 млн гривень.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ст. 366-1 КК.

Мова йде про відсотки, які Матвєєв та його дружина отримали в «Альфа-Банку». У 2016 році доход склав 3,73 і 8,86 млн гривень відповідно. Однак у розділі грошових активів Матвєєв вказав лише 491 тис. гривень на рахунку і 93,5 тис. доларів готівкою, тоді як його дружина зберігала в банку 1,75 млн гривень і 34 тис. доларів готівкою.+

За 2017 рік Матвєєв задекларував, що в банку знаходиться всього три тисячі гривень, майже 15 тис. доларів і 63 євро на рахунках, а готівкою в тому ж банку 90,5 тис. доларів і 2,6 млн гривень.

Слідчі вважають, що депутат приховав ще частина квартир на вул. Екатериненская, 78, на вул. Прохоровська, 41 та на проспекті Добровольського, 151/3. Підозра Матвєєва поки не пред’явили. Варто відзначити, що афери з комунальною власністю правоохоронці взагалі не розслідують.