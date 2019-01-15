Поліція Варшави затримала жителя за погрози президенту Польщі

Чоловік подзвонив у центр сімейної допомоги і передрік швидку загибель президента Польщі.

В польській столиці Варшаві затримали 72-річного чоловіка, який подзвонив в центр сімейної допомоги з погрозами на адресу президента країни Анджея Дуди.

Про це повідомляє прес-служба варшавської поліції.

За інформацією правоохоронців, чоловік зателефонував у Варшавський центр сімейної допомоги і сказав: “убитий Адамович (мер Гданська Павел Адамович – ред.), а завтра може загинути Анджей Дуда”.

Поліцейські визначили місце проживання чоловіка, після чого він був затриманий і поміщений в слідчий ізолятор.

Раніше повідомлялося, що після замаху на мера Гданська Павла Адамовича польські правоохоронці затримала чоловіка, який погрожував в соцмережах головам Познані та Вроцлава.

Нагадаємо, 13 січня мера польського Гданська Павла Адамовича важко поранили ножем під час благодійного концерту.

Його госпіталізували у дуже важкому стані з колото-різаними ранами серця, діафрагми і черевної порожнини.