Майже 70% жителів США проти введення режиму НС з-за стіни Трампа

69% американців не підтримають рішення Дональда Трампа ввести режим надзвичайної події для узгодження бюджету на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

При цьому, як випливає з опитування, лише 31% респондентів готовий підтримати введення режиму НС для вирішення питання з бюджетом США. Соціологічне дослідження було проведено 12 і 13 січня, в опитуванні взяли участь 1001 людина.

Нагадаємо, часткова припинення роботи уряду Сполучених Штатів, що почалася 22 грудня 2018 року, побила попередній рекорд по тривалості і стала найтривалішою в історії країни. Опівночі на суботу за місцевим часом розпочався 22-й день нинішнього “шатдауна”, як називають у США такі перебої в роботі федеральних органів влади.

Попереднє сумнівне досягнення цього роду тривалістю 21 день було зафіксовано в США при президенті Біллі Клінтоні в грудні 1995 — січні 1996 року. Тоді причиною розбіжностей стало запропоноване Республіканською партією скорочення асигнувань на програми медичного забезпечення, освіти та охорони довкілля, проти якого заперечували демократи на чолі з Клінтоном.