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Україна: війна торгівлю з ворогом не перешкода

15.01.2019

Зростають обсяги торгівлі з РФ і завдяки чому це відбувається.

Ще більше року тому у виданні Тиждень.UA звернули увагу на зростання торгівлі з РФ і збільшення залежності виробників в ряді галузей від російського ринку (див. Чому зростає товарообіг з РФ?). Але саме в кінці 2018-го «стрімке зростання обсягів двосторонньої торгівлі» стали активно використовувати в пропаганді найрізноманітніші представники так званої партії світу. Це зростання, зокрема, наводиться в якості основного аргументу на користь твердження про неможливість України розвиватися без співпраці з Росією навіть в умовах війни, а отже, і необхідності переорієнтації на «традиційні ринки».

Журналісти видання вирішили з’ясувати, що ж відбувається в українсько-російській торгівлі останнім часом? За яким товарам спостерігається реальне зростання або зворотна тенденція? Є відмінності в динаміці поставок українських товарів на російський ринок і російських — на український? Який вплив на створення уявлення про «стрімке зростання обсягів торгівлі з агресором мав фактор різкого збільшення цін на ряд енергетичних і сировинних товарів, які традиційно домінували в нашому імпорті з РФ, проте останнім часом становлять все більшу його частку?

Продовження тренда

Експорт українських товарів до РФ досяг дна проміжного ($3,59 млрд) в 2016 році, що було майже в шість разів менше порівняно з піковим показником $19,8 млрд у 2011-м. В 2017 році спостерігався корекційний відкат: хоча частка РФ в загальному обсязі українського експорту і далі зменшувалася (до 9,1%), абсолютні обсяги експорту зросли до $3,94 млрд. Однак ця корекція не змінила основного тренду і швидко вичерпалася. У 2018 році тенденція до згортання торгівлі продовжилася: за оперативними даними митної статистики ГФС, в 2018 році експорт вітчизняних товарів до РФ в порівнянні з 2017 роком впав на 7,7% і склав $3,65 млрд — фактично ті ж гроші, що і в 2016-м.

Чи не єдиною великою статтею українського експорту в РФ, яка продемонструвала в 2018-му зростання обсягів поставок, став глинозем Миколаївського заводу, який де-факто є лише частиною вертикального інтегрованого Русалу. Тут збільшення поставок в грошовому вираженні склало 9,2% (з $392 млн до $428 млн). Однак у фізичних обсягах і його експорт в РФ за 10 місяців 2018 року склав фактично ті ж 1,4 млн т, що і за відповідні місяці 2017 року (1,37 млн т). Основний приріст забезпечив зростання ціни на тонну продукції з $286 до $307.

Найбільшу частку в українському експорті в РФ знову-таки утримує продукція вітчизняного машино – і приладобудування. За підсумками 10 місяців 2018 року на неї довелося майже 27% всього вітчизняного експорту в РФ. Проте зараз мова йде про незначних залишках колись багатомільярдних обертів. Які до того ж по абсолютній більшості позицій і далі зменшуються навіть на тлі подорожчання одиниці продукції.

Зокрема, як свідчать розгорнуті дані Держстату за 10 місяців 2018 року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли поставки в РФ тільки електричних машин (на 18%). Зате експорт продукції суднобудування зменшився на 7,8%, залізничних локомотивів — на 10,3%, приладів і апаратів оптичних — на 20,9%, засобів наземного транспорту і комплектуючих до нього — на 30%, фактично припинилися поставки літальних апаратів та їх частин, на 21,6% зменшилися поставки іншої продукції машинобудування (головним чином механічні машини і промислове устаткування).

Майже чверть українського експорту в РФ, як і раніше, складає продукція чорної металургії та металообробки (23,8% за 10 місяців 2018-го). Однак тут загальні обсяги експорту також значно впали (чорних металів — на 9%, виробів з них — на 6,6%). Причому це відбулося всупереч значному підвищенню цін на основні види української металопродукції, що поставляється в Росію.

Наприклад, тонна плоского гарячекатаного прокату з вуглецевої сталі без покриття завширшки не більше 0,6 м за 10 місяців 2018 року в середньому коштувала $555 проти $484 за той же період 2017 року. Такого ж холоднокатаного прокату — $562 проти $534, аналогічного прокату з покриттям — $667 проти $597. Тонна кутиків, фасонних та спеціальних профілів з вуглецевої сталі — $667 проти $567 за той же період 2017 року.

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Зменшення виручки українських постачальників в цих умовах пояснюється ще більшим, ніж зростання цін на одиницю продукції, зменшенням фізичних обсягів її поставок. Подекуди в півтора рази і більше. Наприклад, експорт сталевого прокату з покриттям зменшився до 71,7 тис. т з 108,5 тис. т за аналогічний період 2017-го, а кутиків, фасонних та спеціальних профілів — до 184,6 тис. т проти 314,1 тис. т за той же період рік тому. Аналогічна ситуація і з готовими виробами з чорних металів: зокрема ціна однієї тонни безшовних труб (крім чавунних) зросла з $1036 за 10 місяців 2017 року до $1540 за ці ж місяці 2018-го. Однак фізичні обсяги експорту впали практично в ті ж півтора рази: з 70 тис. т за 10 місяців 2017 року до 47,7 тис. т за 10 місяців 2018-м.

Як бачимо, обсяги поставок основних українських експортних товарів в РФ не тільки не зросли, а більш або менш помітно зменшилися за останній рік. Натомість лідерами зростання, які йшли проти тренда, стали переважно другорядні товарні групи (див. «Проти тренду»), частка яких у загальному обсязі українських поставок в РФ і виробництві відповідних галузей вітчизняної економіки є незначною.

В результаті 2018-й для наших виробників пройшов під знаком триваючого зменшення залежності від російського ринку збуту. Хоча деякі «останні з могікан» і далі грали у «російську рулетку», все ще фокусуючись на невизначеному ринку країни, з якою Україна воює, і можуть серйозно постраждати у разі припинення торгівлі з нею. Однак при нинішніх обсягах торгівлі це вже не становило б серйозних загроз для вітчизняної економіки в цілому і стало б виключно справою їх приватного ризику як підприємців.
Особливості російського імпорту


Особливості російського імпорту

На відміну від українського експорту в Росію, російський імпорт в Україну у 2018 році далі досить динамічно зростав у грошовому вираженні і досяг $8,1 млрд, що було майже на 60% більше, ніж на мінімумах 2016-го. Хоча динаміка і тут вичерпується. Якщо в 2017 році російські поставки в Україну зросли більш ніж на $2 млрд, то в 2017-му — вже тільки на $0,9 млрд. Темп приросту російських поставок повільніше, ніж імпорту України з усіх країн світу. Тому частка також знижується: з 14,6% у 2017 році до 14,2% в 2018-м. То ж відбувається і з часткою РФ в експорті українських товарів.

Втім, уважний розгляд російського імпорту в Україну в розрізі окремих товарів показує, що в більшості випадків спостерігається зростання не фізичних обсягів імпорту, а тільки вартості одиниці продукції (див. Інфографіку). Виняток становлять енергоносії, зростання залежності від яких набуває дійсно небезпечні масштаби.

Помітний внесок у зростання російського імпорту зробили нафтопродукти, коксівне вугілля і антрацит. Без обліку приросту по цим трьом групам товарів російський імпорт в Україну у 2018 році навіть зменшилася б порівняно з 2017-м.

Нагадаємо, що всі поставки російських товарів в Україну зросли на $0,9 млрд, а тільки імпорт нафтопродуктів додав більше $0,7 млрд і майже подвоївся (з $890,1 млн до $1616,57 млн). Це відбулося в результаті подорожчання майже на третину тонни продукції, так і збільшення фізичних обсягів її постачання (з 1,8 до 2,5 млн т). В результаті і так надмірно висока частка російських постачальників в українському імпорті нафтопродуктів ще помітніше зросла. На власне Росію довелося 38,4% всього імпорту нафтопродуктів, а разом з Білоруссю, з якої надходять фактично російські нафтопродукти, йдеться вже про майже 80% всього імпорту.

На другому місці по внеску в збільшення вартості імпорту з РФ — коксівне вугілля, сировина для виготовлення коксу, критично необхідного для роботи вітчизняної металургії палива. Його імпорт виріс на $200 млн (з $1,01 до $1,21 млрд) на тлі майже незмінної ціни (з $122,8 до $127 за тонну). У той же час імпорт готового вугільного коксу з РФ у фізичних обсягах навіть зменшився: з 608 до 505 тис. т, хоча його вартість в умовах зростання цін майже не змінилася. Однак частка Росії в імпорті коксу в Україну навіть зросла до 69% внаслідок обвалу альтернативних поставок з Польщі майже у вісім разів (з 474 тис. т до 62,3 тис. т за той же період 2017 року).

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Зросла залежність української економіки від поставок антрациту з Росії. За 10 місяців 2018 року його було імпортовано 2,92 млн т на $313,4 млн, тоді як за той же час 2017 року мова йшла лише про 1,88 млн т на $184,24 млн. Більше того, постачання альтернативного палива з ПАР різко впали: з 456 тис. т до 118,9 тис. т. Незважаючи на те середня ціна тонни антрацитового вугілля з ПАР в 2018 році становила $101,8, а з Росії — $107,3.

З $244 млн до $292 млн зріс також імпорт російського атомного палива для українських АЕС (так званих Твелів). А в ЗМІ нещодавно потрапила інформація про таємне продовження контракту на його поставку. Між тим закупівлі альтернативного палива Westinghouse, навпаки, зменшилися з $137 млн до $121 млн, незважаючи на запевнення чиновників у наміри збільшувати частку цієї компанії та зменшувати Росатома. Диверсифікація джерел постачання ядерного палива останнім часом явно загальмувала, як і здійснення заходів по обмеженню залежності України від російського антрациту.

У той же час деякі види продукції російського енергосировинного імпорту повільно витісняються американським. Зокрема, хоч з РФ далі надходить дуже велика частка всього імпорту коксівного вугілля для потреб вітчизняної коксохімії (9,55 млн т з 14,06 млн т), фізичні обсяги його імпорту з Росії зросли на 16,1%.

У свою чергу, із США і Канади цей приріст склав 42,8% (з 2,92 млн т за 10 місяців 2017 року до 4,17 млн т за 10 місяців 2018 року) завдяки зниженню цін на якісне американське сировину (тонна в 2018 році обійшлася на 6,7% дешевше, ніж у минулому році), тоді як російське, навпаки, подорожчало більш ніж на 3%. Стрімко зростали і обсяги альтернативних поставок коксу з США (79,7 тис. т на тлі відсутності поставок 2017 року) і Колумбії (49,4 тис. т проти 28,6 тис. т за той же період 2017 року) завдяки більш низькій вартості коксу з цих країн (наприклад, $311 на постачання з США).

У той же час зростання залежності України від поставок ряду видів стратегічних енергоресурсів за іншими статтями російського імпорту в нашу країну, які нібито показали в 2018 році позитивну динаміку, виявляється, відбулося виключно або в основному завдяки високій ціні на одиницю продукції. Наприклад, імпорт зрідженого газу з Росії в 2018-му збільшився виключно завдяки зростанню ціни на одиницю продукції з $396 до $498. Фізичні обсяги навіть зменшилися з 465 до 421 тис. т.

Схожа ситуація і з російським плоским гарячекатаним прокатом, де збільшення імпорту (з $60,9 млн до $65,3 млн) пояснюється виключно зростанням ціни на тонну продукції з $535 до $602, тоді як фактичні обсяги навпаки зменшилися з 113,8 до 108,4 тис. т. Аналогічна ситуація і з необробленим алюмінієм, якого з РФ за 10 місяців 2018 року надійшли ті ж обсяги, однак ціна на тонну продукції підскочила з $2,15 тис. до $2,4 тис. Зростання майже в півтора рази імпорту нікелю з Росії так само стався в результаті подорожчання тонни металу, тоді як були імпортовані ті ж фізичні обсяги.

Перспективи

Таким чином, нетривалий корекційний зростання торгівлі з РФ, який був особливо помітний в 2017-му, останнім часом стало стрімко всихати. Українські постачальники залишають російський ринок швидше, ніж російські — українська. Однак і зростання значної частини позицій імпорту пояснюється головним чином збільшенням ціни на одиницю продукції, а не фізичних обсягів поставок. За винятком кількох справді вразливих секторів, де зростають загрози енергетичній безпеці України, взаємозалежність двох економік продовжує зменшуватися.

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Тиждень вже звертав увагу, що відновлення економіки України, особливо на територіях «пояси зростання», пов’язане насамперед з позитивною динамікою в останні роки у сусідніх із нами країнах ЄС. Тоді як економічна ситуація в РФ протягом 2014-2018-го не тільки не покращилася, а навпаки: обсяг реального ВВП у 2017 році був навіть менше на 0,6%, ніж у 2013 році. З початку 2018-го економіка Росії теж зростає вдвічі повільніше, ніж українська: згідно з даними Росстату, в першому півріччі цього року її приріст становив лише 1,6% порівняно з 3,4% в Україні і 4-5% у сусідніх із нами країнах євросоюзу.

Тому експорт з України в РФ впав не так внаслідок взаємних санкцій і війни, як з-за проблем російської економіки, яка вкрай повільно відновлюється. За даними Росстату, сукупний імпорт Росії з $315 млрд у 2013-му впав до $227 млрд в 2017 році і зріс лише на 7,3% за результатами 10 місяців 2018-го. А ті українські підприємства, галузі і регіони, які менш успішно переорієнтувалися на альтернативні ринки, страждають і далі будуть страждати куди більше.

У той же час рішучого і якнайшвидшого державного втручання вимагає загрозлива тенденція із зростанням вже зараз критичних для національної безпеки рівнів залежно від імпорту з РФ нафтопродуктів, скрапленого газу, антрацитового і коксівного вугілля. Російська сторона не раз демонструвала готовність використовувати відповідну залежність у гібридної війні проти України. Прикладами була криза на ринку автогазу 2017 року, випадки з припиненням постачання антрациту — зокрема, восени минулого року для потреб ЛТЭС, яка в результаті виявилася на грані зупинки. Однак висновків влада досі так і не зробила.

Крім того, з боку влади спостерігається злочинну бездіяльність і навіть потурання. Можливо, з меркантильних міркувань чиновників високого рангу. Так, ще в квітні 2017 року Міненерго подавав у Кабмін проект постанови про заборону ввезення енергетичного вугілля з Росії, однак відповідне рішення уряд досі так і не прийняв. Пізніше АМКУ без належної реакції вищого керівництва держави заблокував рішення, спрямовані на обмеження споживання російського антрациту через пріоритет у спалюванні газового вугілля, що видобувається в Україні.

Без належної реакції РНБО і президента роки триває тотальне домінування російської продукції на ринку нафтопродуктів, скрапленого газу, коксівного вугілля, кольорових металів. У той же час ігнорується факт повної залежності російських бізнес-груп, які контролюють їх поставки, від волі Кремля і можливість використання цього фактора в гібридній війні проти України. Більшість таких товарів у разі припинення їх поставок з Росії може замінити продукція інших постачальників. Однак при нинішніх рівнях залежності від поставок з РФ (60-80% всіх обсягів) зробити це швидко неможливо. Тому готуватися потрібно поступово.

Шлях до вирішення проблеми тут очевидний. По всіх стратегічних енергоносіїв і промислового сировини, де миттєве припинення з політичних мотивів монопольних російських поставок продукції здатне створити серйозні загрози національній безпеці України, паралізувати або підірвати стабільне енергопостачання громадян або економіки, викликати зупинку великих галузей промисловості — потрібні обмеження на частку імпорту відповідних видів продукції з РФ на рівні не більше 25-30% імпорту. Але при визначенні повинно враховуватися справжня, а не формальна країна походження продукції. Адже, наприклад, очевидно, що постачання нафтопродуктів або скрапленого газу з Білорусі треба розглядати невіддільне від поставок з Росії, яка є безальтернативним джерелом сировини для білоруських виробників.

Олександр Крамар, опубліковано у виданні Тиждень.UA

Переклад: Аргумент

Україна: війна торгівлю з ворогом не перешкода оновлено: Січень 15, 2019 автором: Redactor

 

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