Україна: війна торгівлю з ворогом не перешкода

Зростають обсяги торгівлі з РФ і завдяки чому це відбувається.

Ще більше року тому у виданні Тиждень.UA звернули увагу на зростання торгівлі з РФ і збільшення залежності виробників в ряді галузей від російського ринку (див. Чому зростає товарообіг з РФ?). Але саме в кінці 2018-го «стрімке зростання обсягів двосторонньої торгівлі» стали активно використовувати в пропаганді найрізноманітніші представники так званої партії світу. Це зростання, зокрема, наводиться в якості основного аргументу на користь твердження про неможливість України розвиватися без співпраці з Росією навіть в умовах війни, а отже, і необхідності переорієнтації на «традиційні ринки».

Журналісти видання вирішили з’ясувати, що ж відбувається в українсько-російській торгівлі останнім часом? За яким товарам спостерігається реальне зростання або зворотна тенденція? Є відмінності в динаміці поставок українських товарів на російський ринок і російських — на український? Який вплив на створення уявлення про «стрімке зростання обсягів торгівлі з агресором мав фактор різкого збільшення цін на ряд енергетичних і сировинних товарів, які традиційно домінували в нашому імпорті з РФ, проте останнім часом становлять все більшу його частку?

Продовження тренда

Експорт українських товарів до РФ досяг дна проміжного ($3,59 млрд) в 2016 році, що було майже в шість разів менше порівняно з піковим показником $19,8 млрд у 2011-м. В 2017 році спостерігався корекційний відкат: хоча частка РФ в загальному обсязі українського експорту і далі зменшувалася (до 9,1%), абсолютні обсяги експорту зросли до $3,94 млрд. Однак ця корекція не змінила основного тренду і швидко вичерпалася. У 2018 році тенденція до згортання торгівлі продовжилася: за оперативними даними митної статистики ГФС, в 2018 році експорт вітчизняних товарів до РФ в порівнянні з 2017 роком впав на 7,7% і склав $3,65 млрд — фактично ті ж гроші, що і в 2016-м.

Чи не єдиною великою статтею українського експорту в РФ, яка продемонструвала в 2018-му зростання обсягів поставок, став глинозем Миколаївського заводу, який де-факто є лише частиною вертикального інтегрованого Русалу. Тут збільшення поставок в грошовому вираженні склало 9,2% (з $392 млн до $428 млн). Однак у фізичних обсягах і його експорт в РФ за 10 місяців 2018 року склав фактично ті ж 1,4 млн т, що і за відповідні місяці 2017 року (1,37 млн т). Основний приріст забезпечив зростання ціни на тонну продукції з $286 до $307.

Найбільшу частку в українському експорті в РФ знову-таки утримує продукція вітчизняного машино – і приладобудування. За підсумками 10 місяців 2018 року на неї довелося майже 27% всього вітчизняного експорту в РФ. Проте зараз мова йде про незначних залишках колись багатомільярдних обертів. Які до того ж по абсолютній більшості позицій і далі зменшуються навіть на тлі подорожчання одиниці продукції.

Зокрема, як свідчать розгорнуті дані Держстату за 10 місяців 2018 року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року зросли поставки в РФ тільки електричних машин (на 18%). Зате експорт продукції суднобудування зменшився на 7,8%, залізничних локомотивів — на 10,3%, приладів і апаратів оптичних — на 20,9%, засобів наземного транспорту і комплектуючих до нього — на 30%, фактично припинилися поставки літальних апаратів та їх частин, на 21,6% зменшилися поставки іншої продукції машинобудування (головним чином механічні машини і промислове устаткування).

Майже чверть українського експорту в РФ, як і раніше, складає продукція чорної металургії та металообробки (23,8% за 10 місяців 2018-го). Однак тут загальні обсяги експорту також значно впали (чорних металів — на 9%, виробів з них — на 6,6%). Причому це відбулося всупереч значному підвищенню цін на основні види української металопродукції, що поставляється в Росію.

Наприклад, тонна плоского гарячекатаного прокату з вуглецевої сталі без покриття завширшки не більше 0,6 м за 10 місяців 2018 року в середньому коштувала $555 проти $484 за той же період 2017 року. Такого ж холоднокатаного прокату — $562 проти $534, аналогічного прокату з покриттям — $667 проти $597. Тонна кутиків, фасонних та спеціальних профілів з вуглецевої сталі — $667 проти $567 за той же період 2017 року.

Зменшення виручки українських постачальників в цих умовах пояснюється ще більшим, ніж зростання цін на одиницю продукції, зменшенням фізичних обсягів її поставок. Подекуди в півтора рази і більше. Наприклад, експорт сталевого прокату з покриттям зменшився до 71,7 тис. т з 108,5 тис. т за аналогічний період 2017-го, а кутиків, фасонних та спеціальних профілів — до 184,6 тис. т проти 314,1 тис. т за той же період рік тому. Аналогічна ситуація і з готовими виробами з чорних металів: зокрема ціна однієї тонни безшовних труб (крім чавунних) зросла з $1036 за 10 місяців 2017 року до $1540 за ці ж місяці 2018-го. Однак фізичні обсяги експорту впали практично в ті ж півтора рази: з 70 тис. т за 10 місяців 2017 року до 47,7 тис. т за 10 місяців 2018-м.

Як бачимо, обсяги поставок основних українських експортних товарів в РФ не тільки не зросли, а більш або менш помітно зменшилися за останній рік. Натомість лідерами зростання, які йшли проти тренда, стали переважно другорядні товарні групи (див. «Проти тренду»), частка яких у загальному обсязі українських поставок в РФ і виробництві відповідних галузей вітчизняної економіки є незначною.

В результаті 2018-й для наших виробників пройшов під знаком триваючого зменшення залежності від російського ринку збуту. Хоча деякі «останні з могікан» і далі грали у «російську рулетку», все ще фокусуючись на невизначеному ринку країни, з якою Україна воює, і можуть серйозно постраждати у разі припинення торгівлі з нею. Однак при нинішніх обсягах торгівлі це вже не становило б серйозних загроз для вітчизняної економіки в цілому і стало б виключно справою їх приватного ризику як підприємців.

Особливості російського імпорту



Особливості російського імпорту

На відміну від українського експорту в Росію, російський імпорт в Україну у 2018 році далі досить динамічно зростав у грошовому вираженні і досяг $8,1 млрд, що було майже на 60% більше, ніж на мінімумах 2016-го. Хоча динаміка і тут вичерпується. Якщо в 2017 році російські поставки в Україну зросли більш ніж на $2 млрд, то в 2017-му — вже тільки на $0,9 млрд. Темп приросту російських поставок повільніше, ніж імпорту України з усіх країн світу. Тому частка також знижується: з 14,6% у 2017 році до 14,2% в 2018-м. То ж відбувається і з часткою РФ в експорті українських товарів.

Втім, уважний розгляд російського імпорту в Україну в розрізі окремих товарів показує, що в більшості випадків спостерігається зростання не фізичних обсягів імпорту, а тільки вартості одиниці продукції (див. Інфографіку). Виняток становлять енергоносії, зростання залежності від яких набуває дійсно небезпечні масштаби.

Помітний внесок у зростання російського імпорту зробили нафтопродукти, коксівне вугілля і антрацит. Без обліку приросту по цим трьом групам товарів російський імпорт в Україну у 2018 році навіть зменшилася б порівняно з 2017-м.

Нагадаємо, що всі поставки російських товарів в Україну зросли на $0,9 млрд, а тільки імпорт нафтопродуктів додав більше $0,7 млрд і майже подвоївся (з $890,1 млн до $1616,57 млн). Це відбулося в результаті подорожчання майже на третину тонни продукції, так і збільшення фізичних обсягів її постачання (з 1,8 до 2,5 млн т). В результаті і так надмірно висока частка російських постачальників в українському імпорті нафтопродуктів ще помітніше зросла. На власне Росію довелося 38,4% всього імпорту нафтопродуктів, а разом з Білоруссю, з якої надходять фактично російські нафтопродукти, йдеться вже про майже 80% всього імпорту.

На другому місці по внеску в збільшення вартості імпорту з РФ — коксівне вугілля, сировина для виготовлення коксу, критично необхідного для роботи вітчизняної металургії палива. Його імпорт виріс на $200 млн (з $1,01 до $1,21 млрд) на тлі майже незмінної ціни (з $122,8 до $127 за тонну). У той же час імпорт готового вугільного коксу з РФ у фізичних обсягах навіть зменшився: з 608 до 505 тис. т, хоча його вартість в умовах зростання цін майже не змінилася. Однак частка Росії в імпорті коксу в Україну навіть зросла до 69% внаслідок обвалу альтернативних поставок з Польщі майже у вісім разів (з 474 тис. т до 62,3 тис. т за той же період 2017 року).

Зросла залежність української економіки від поставок антрациту з Росії. За 10 місяців 2018 року його було імпортовано 2,92 млн т на $313,4 млн, тоді як за той же час 2017 року мова йшла лише про 1,88 млн т на $184,24 млн. Більше того, постачання альтернативного палива з ПАР різко впали: з 456 тис. т до 118,9 тис. т. Незважаючи на те середня ціна тонни антрацитового вугілля з ПАР в 2018 році становила $101,8, а з Росії — $107,3.

З $244 млн до $292 млн зріс також імпорт російського атомного палива для українських АЕС (так званих Твелів). А в ЗМІ нещодавно потрапила інформація про таємне продовження контракту на його поставку. Між тим закупівлі альтернативного палива Westinghouse, навпаки, зменшилися з $137 млн до $121 млн, незважаючи на запевнення чиновників у наміри збільшувати частку цієї компанії та зменшувати Росатома. Диверсифікація джерел постачання ядерного палива останнім часом явно загальмувала, як і здійснення заходів по обмеженню залежності України від російського антрациту.

У той же час деякі види продукції російського енергосировинного імпорту повільно витісняються американським. Зокрема, хоч з РФ далі надходить дуже велика частка всього імпорту коксівного вугілля для потреб вітчизняної коксохімії (9,55 млн т з 14,06 млн т), фізичні обсяги його імпорту з Росії зросли на 16,1%.

У свою чергу, із США і Канади цей приріст склав 42,8% (з 2,92 млн т за 10 місяців 2017 року до 4,17 млн т за 10 місяців 2018 року) завдяки зниженню цін на якісне американське сировину (тонна в 2018 році обійшлася на 6,7% дешевше, ніж у минулому році), тоді як російське, навпаки, подорожчало більш ніж на 3%. Стрімко зростали і обсяги альтернативних поставок коксу з США (79,7 тис. т на тлі відсутності поставок 2017 року) і Колумбії (49,4 тис. т проти 28,6 тис. т за той же період 2017 року) завдяки більш низькій вартості коксу з цих країн (наприклад, $311 на постачання з США).

У той же час зростання залежності України від поставок ряду видів стратегічних енергоресурсів за іншими статтями російського імпорту в нашу країну, які нібито показали в 2018 році позитивну динаміку, виявляється, відбулося виключно або в основному завдяки високій ціні на одиницю продукції. Наприклад, імпорт зрідженого газу з Росії в 2018-му збільшився виключно завдяки зростанню ціни на одиницю продукції з $396 до $498. Фізичні обсяги навіть зменшилися з 465 до 421 тис. т.

Схожа ситуація і з російським плоским гарячекатаним прокатом, де збільшення імпорту (з $60,9 млн до $65,3 млн) пояснюється виключно зростанням ціни на тонну продукції з $535 до $602, тоді як фактичні обсяги навпаки зменшилися з 113,8 до 108,4 тис. т. Аналогічна ситуація і з необробленим алюмінієм, якого з РФ за 10 місяців 2018 року надійшли ті ж обсяги, однак ціна на тонну продукції підскочила з $2,15 тис. до $2,4 тис. Зростання майже в півтора рази імпорту нікелю з Росії так само стався в результаті подорожчання тонни металу, тоді як були імпортовані ті ж фізичні обсяги.

Перспективи

Таким чином, нетривалий корекційний зростання торгівлі з РФ, який був особливо помітний в 2017-му, останнім часом стало стрімко всихати. Українські постачальники залишають російський ринок швидше, ніж російські — українська. Однак і зростання значної частини позицій імпорту пояснюється головним чином збільшенням ціни на одиницю продукції, а не фізичних обсягів поставок. За винятком кількох справді вразливих секторів, де зростають загрози енергетичній безпеці України, взаємозалежність двох економік продовжує зменшуватися.

Тиждень вже звертав увагу, що відновлення економіки України, особливо на територіях «пояси зростання», пов’язане насамперед з позитивною динамікою в останні роки у сусідніх із нами країнах ЄС. Тоді як економічна ситуація в РФ протягом 2014-2018-го не тільки не покращилася, а навпаки: обсяг реального ВВП у 2017 році був навіть менше на 0,6%, ніж у 2013 році. З початку 2018-го економіка Росії теж зростає вдвічі повільніше, ніж українська: згідно з даними Росстату, в першому півріччі цього року її приріст становив лише 1,6% порівняно з 3,4% в Україні і 4-5% у сусідніх із нами країнах євросоюзу.

Тому експорт з України в РФ впав не так внаслідок взаємних санкцій і війни, як з-за проблем російської економіки, яка вкрай повільно відновлюється. За даними Росстату, сукупний імпорт Росії з $315 млрд у 2013-му впав до $227 млрд в 2017 році і зріс лише на 7,3% за результатами 10 місяців 2018-го. А ті українські підприємства, галузі і регіони, які менш успішно переорієнтувалися на альтернативні ринки, страждають і далі будуть страждати куди більше.

У той же час рішучого і якнайшвидшого державного втручання вимагає загрозлива тенденція із зростанням вже зараз критичних для національної безпеки рівнів залежно від імпорту з РФ нафтопродуктів, скрапленого газу, антрацитового і коксівного вугілля. Російська сторона не раз демонструвала готовність використовувати відповідну залежність у гібридної війні проти України. Прикладами була криза на ринку автогазу 2017 року, випадки з припиненням постачання антрациту — зокрема, восени минулого року для потреб ЛТЭС, яка в результаті виявилася на грані зупинки. Однак висновків влада досі так і не зробила.

Крім того, з боку влади спостерігається злочинну бездіяльність і навіть потурання. Можливо, з меркантильних міркувань чиновників високого рангу. Так, ще в квітні 2017 року Міненерго подавав у Кабмін проект постанови про заборону ввезення енергетичного вугілля з Росії, однак відповідне рішення уряд досі так і не прийняв. Пізніше АМКУ без належної реакції вищого керівництва держави заблокував рішення, спрямовані на обмеження споживання російського антрациту через пріоритет у спалюванні газового вугілля, що видобувається в Україні.

Без належної реакції РНБО і президента роки триває тотальне домінування російської продукції на ринку нафтопродуктів, скрапленого газу, коксівного вугілля, кольорових металів. У той же час ігнорується факт повної залежності російських бізнес-груп, які контролюють їх поставки, від волі Кремля і можливість використання цього фактора в гібридній війні проти України. Більшість таких товарів у разі припинення їх поставок з Росії може замінити продукція інших постачальників. Однак при нинішніх рівнях залежності від поставок з РФ (60-80% всіх обсягів) зробити це швидко неможливо. Тому готуватися потрібно поступово.

Шлях до вирішення проблеми тут очевидний. По всіх стратегічних енергоносіїв і промислового сировини, де миттєве припинення з політичних мотивів монопольних російських поставок продукції здатне створити серйозні загрози національній безпеці України, паралізувати або підірвати стабільне енергопостачання громадян або економіки, викликати зупинку великих галузей промисловості — потрібні обмеження на частку імпорту відповідних видів продукції з РФ на рівні не більше 25-30% імпорту. Але при визначенні повинно враховуватися справжня, а не формальна країна походження продукції. Адже, наприклад, очевидно, що постачання нафтопродуктів або скрапленого газу з Білорусі треба розглядати невіддільне від поставок з Росії, яка є безальтернативним джерелом сировини для білоруських виробників.

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Олександр Крамар, опубліковано у виданні Тиждень.UA

Переклад: Аргумент

Україна: війна торгівлю з ворогом не перешкода оновлено: Січень 15, 2019 автором: Redactor