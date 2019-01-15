У воєнкома з Одеси знайшли нерухомість в Криму

Проти воєнкома Приморського району Одеси Олега Лобана розпочато розслідування за ознаками недостовірного декларування. Про це повідомляє видання 368.media з посиланням на матеріали справи.

Приводом для розслідування, за твердженням ЗМІ, послужило те,

що дружина офіцера в 2014 році, вже після анексії Криму, купила квартиру в Сімферополі вартістю в $60 тисяч.

У той же час в декларації ця покупка не була відображена.

На дружину Лобана, згідно з реєстром прав власності,

записано більша частина майна подружжя. Всього вони володіють 455 кв. метрів

житлових та нежитлових приміщень, 72,4 кв. метрів гаража і 0, 0066 га землі в будинку

Бабеля на вул. Рішельєвська,17/22 в Одесі.

Зараз військова прокуратура перевіряє інформацію

про нерухомості в Криму. «Окремо правоохоронців цікавить бізнес воєнкома

на пляжі «Отрада», якою він маскує під громадську організацію «Союз

сприяння військовослужбовцям та ветеранам Одеси», – додає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що колишня глава Національного банку України Валерія Гонтаревы зі своїм чоловіком Олегом з середини 2000-х років є інвесторами рекреаційного курортного комплексу «Нептун-Центр» у Великій Ялті.