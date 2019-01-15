Ахметов монополізує енергетику: «ДТЕК» купила ще два обленерго

Група «ДТЕК» Ріната Ахметова купує в групи російських

бізнесменів VS Energy контрольні пакети акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго»

за $250 мільйонів доларів. Про це повідомив колишній член Національної комісії,

здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних

послуг, експерт з питань енергетики Андрій Герус.

За даними експерта, ціна покупки складає $250 млн: $180

млн за 94% акцій «Київобленерго» і $70 млн за 68% «Одесаобленерго».

«Київобленерго» і «Одесаобленерго» оцінено дорого. Тобто

їх акціонери, російські бізнесмени Воєводін (авторитетний лідер лужніковської

групи), Гиннер (президент ФК ЦСКА) і Бабаков (депутат Держдуми РФ, голосував за

анексію АР Крим) отримають $250 млн», — зазначив Герус.

За його інформацією, після закриття цієї угоди «ДТЕК»

планує поглинути і решта 5 обленерго залишаються у власності росіян.

Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго»,

«Житомиробленерго», «Чернівціобленерго» і «Рівнеобленерго».

«Сьогодні «ДТЕК» належить 15% всіх розподільних

електричних мереж (120 тис. км), з купівлею ще двох обленерго

власності буде 25% всіх роздрібних мереж (208 тис. км). А після поглинання

інших 5 обленерго у власності буде 42% всіх українських роздрібних

електричних мереж або 344 тис. км», — написав Герус.

Він нагадав, що сьогодні обленерго «ДПЕК» контролює

передачу та збут 37% усієї електроенергії, що після покупки ще двох обленерго ця

частка зростає до 48%. А після поглинання ще п’яти обленерго «ДТЕК» буде

контролювати 57% всієї передачі та збуту електроенергії, прогнозує експерт.

ДТЕК продовжує монополізацію енергетичного ринку — купили ще два обленерго.На початку січня ДТЕК оголосив, що купує у…

Posted by Andriy Gerus on Sunday, January 13, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що за дев’ять місяців 2018 року підконтрольна Ахметову компанія «ДТЕК Енерго» отримала майже 3,4 млрд гривень чистого прибутку.

Крім того повідомлялося, що компанія DTEK Holdings Limited

Ахметова викупить акції (squeeze-out) ПАТ «ДТЕК

Павлоградвугілля», скориставшись правом домінуючого контрольного пакету.

Нагадаємо, Ахметов піднявся на 276-е місце із 282-го в

рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg.

Також повідомлялося, що Україна щорічно втрачає до 750

млн євро податків через сумнівні схеми щодо запобігання їх сплати,

яких беруть участь, в тому числі і структури Ахметова.