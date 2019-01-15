Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ахметов монополізує енергетику: «ДТЕК» купила ще два обленерго

15.01.2019

Група «ДТЕК» Ріната Ахметова купує в групи російських
бізнесменів VS Energy контрольні пакети акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго»
за $250 мільйонів доларів. Про це повідомив колишній член Національної комісії,
здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних
послуг, експерт з питань енергетики Андрій Герус.

За даними експерта, ціна покупки складає $250 млн: $180
млн за 94% акцій «Київобленерго» і $70 млн за 68% «Одесаобленерго».

«Київобленерго» і «Одесаобленерго» оцінено дорого. Тобто
їх акціонери, російські бізнесмени Воєводін (авторитетний лідер лужніковської
групи), Гиннер (президент ФК ЦСКА) і Бабаков (депутат Держдуми РФ, голосував за
анексію АР Крим) отримають $250 млн», — зазначив Герус.

За його інформацією, після закриття цієї угоди «ДТЕК»
планує поглинути і решта 5 обленерго залишаються у власності росіян.
Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго»,
«Житомиробленерго», «Чернівціобленерго» і «Рівнеобленерго».

«Сьогодні «ДТЕК» належить 15% всіх розподільних
електричних мереж (120 тис. км), з купівлею ще двох обленерго
власності буде 25% всіх роздрібних мереж (208 тис. км). А після поглинання
інших 5 обленерго у власності буде 42% всіх українських роздрібних
електричних мереж або 344 тис. км», — написав Герус.

Він нагадав, що сьогодні обленерго «ДПЕК» контролює
передачу та збут 37% усієї електроенергії, що після покупки ще двох обленерго ця
частка зростає до 48%. А після поглинання ще п’яти обленерго «ДТЕК» буде
контролювати 57% всієї передачі та збуту електроенергії, прогнозує експерт.

ДТЕК продовжує монополізацію енергетичного ринку — купили ще два обленерго.На початку січня ДТЕК оголосив, що купує у…

Posted by Andriy Gerus on Sunday, January 13, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що за дев’ять місяців 2018 року підконтрольна Ахметову компанія «ДТЕК Енерго» отримала майже 3,4 млрд гривень чистого прибутку.

Читайте також:   Багатих українців хочуть зобов'язати подавати щорічну декларацію

Крім того повідомлялося, що компанія DTEK Holdings Limited
Ахметова викупить акції (squeeze-out) ПАТ «ДТЕК
Павлоградвугілля», скориставшись правом домінуючого контрольного пакету.

Нагадаємо, Ахметов піднявся на 276-е місце із 282-го в
рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg.

Також повідомлялося, що Україна щорічно втрачає до 750
млн євро податків через сумнівні схеми щодо запобігання їх сплати,
яких беруть участь, в тому числі і структури Ахметова.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *