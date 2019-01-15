Поліція Польщі затримала пенсіонера, який погрожував загибеллю президента Дуді

Поліція Польщі затримала 72-річного мешканця Варшави, який погрожував президенту країни Анджею Дуді загибеллю.

За даними правоохоронців, чоловік подзвонив в центр сімейної допомоги і передрік швидку загибель президента Польщі.

«Загинув Адамовіч, а завтра може загинути Анджей Дуда», – наводити слова затриманого поліція.

Раніше у Польщі затримали чоловіка, який погрожував заходів Познані та Вроцлава.

Нагадаємо, 13 січня міра польського Гданська Павла Адамовіча поранили ножем. Невідомий вибіг на сцену під час виступу мера, вихопив у нього мікрофон і заявивши, що відсидів у в язниці термін через партію «Громадянська платформа», в якій перебував раніше Адамовіч, а після вдаривши міра ножем у живіт та в груди. Адамовіча у важкому стані відправили у лікарню.

Його оперували п’ять годин та підключали до апарату штучного дихання.

Павло Адамовіч помер у лікарні у понеділок, 14 січня.

Українські політики й дипломати висловили співчуття з приводу смерті Павла Адамовіча.

У центрі Варшави люди зібралися на мирний марш, аби вшанувати пам’ять мера Гданська. У день поховання мера Гданська в Польщі оголосять траур.