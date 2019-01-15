Вбивство мера Гданська: підозрюваного тимчасово заарештували на 3 місяці

У Гданську заарештували на три місяці підозрюваного у вбивстві мера польського Гданська Павла Адамовича.

“На вимогу прокуратури суд прийняв рішення тимчасово заарештувати Стефана Ст. на три місяці”, – йдеться в повідомленні.

Напередодні прес-секретар прокуратури Гданська Гражина Вавринюк повідомила, що затриманому після нападу на мера пред’явлено звинувачення у вбивстві, “мотив, який заслуговує особливого осуду”.

За цей злочин обвинувачуваний може бути засуджений до довічного ув’язнення, додає Wyborcza.

27-річний Стефан Уилмонт, підозрюваний, має кримінальне минуле. 12 червня 2013 року він разом зі спільником пограбував банк у Гданську.