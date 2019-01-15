Навіщо в Донецьк їздив соратник кума Путіна: коли чекати нову війну за Донбас

Віктор Медведчук

Боротьба між різними угрупованнями за контроль над ОРДЛО триває

Одіозний політик і з деяких пір член політради партії «Опозиційна платформа-За життя» Віктор Медведчук намагається активно закріпитися не тільки в публічній українській політиці, але і грати ключову роль в політичному житті тимчасово окупованих територій Донбасу. Туди, на захоплені землі, приїжджають домовлятися про розширення його впливу люди, афільовані з ним. Докладніше про боротьбу за залишки ресурсів напівзруйнованого Донбасу, читайте в тексті «Апострофа».

Минулого тижня популярний донецький телеграм-канал «Це ДНР, дитинко», повідомив, що в Донецьк приїхав на зустріч з «цивільним главою» ДНР Денисом Пушилиным якийсь представник голови «Українського вибору» і кума Путіна Віктора Медведчука на ім’я Дмитро, в завдання якого нібито входить узгодження людей Медведчука на ряд ключових посад в окупованому Донбасі.

На своїй сторінці в Facebook відомий блогер Денис Казанський припустив, що мова йде про представника «Українського вибору» Дмитра Перлині. Пізніше з’ясувалося, що це дійсно був Перлин. На своїй сторінці у Facebook він навіть зазначив відвідини Донецька, а пізніше і Луганська. На сайті «Українського вибору» Перлин значився як громадський діяч і блогер, а також куратор молодіжних програм громадського руху. Крім того в публічній площині Перлин неодноразово виступав як політолог в ролі адвоката Медведчука з різних питань.

У розпорядженні «Апострофа» також опинилися документи, датовані початком 2015 року, що стосуються Дмитра Перлина, і свідчать про вкрай неоднозначною діяльності Перлина. Зокрема, мова йде про те, що Перлин нібито використовується в цілях координації антиукраїнських груп, які працюють в інформаційній сфері. Також в Києві нібито за вказівкою Перлина на одному з фасадів був встановлений прапор Новоросії і макет вибухового пристрою.

Фото: Апостроф

У 2015 році Перлин, представляючи громадську організацію «Всеукраїнська комісія з прав людини», очолювану так званим правозахисником, а на ділі, людиною екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка Олегом Тарасовим, виступив на 21 міністерській зустрічі ОБСЄ. Відео своїх виступів Перлин навіть виставив на спеціально створеній сторінці в YouTube.

Спливли в цій історії і інші цікаві прізвища. Зокрема, фінансове забезпечення на реалізацію таких діянь, як випливає з документів, здійснювалося через екс-нардепа Євгена Філіндаша, раніше складався в лавах Соціалістичної партії України, а нині очолює Київську міську організацію партії «Наші», головою якої є колишній власник NewsOne, нардеп Євген Мураєв. Зараз Філіндаш є частим гостем каналу «112 Україна», який з недавніх пір належить нардепу від Оппоблока Тарасу Козаку, близького до Віктора Медведчука.

Зараз Перлин позиціонує себе як засновник Московської школи політичного консалтингу. Відповідаючи на питання «Апострофа», він підтвердив, що дійсно кілька днів був на Донбасі. «Зокрема в Донецьку та Луганську. Їв смачні місцеві солодощі і спілкувався з різними людьми. У тому числі про майбутнє регіону. Більшість жителів, природно, цікавлять питання припинення бойових дій та відновлення миру. У свою чергу Віктор Медведчук послідовно виступає з мирним планом для Донбасу, який включає в себе прямі переговори і широку автономію. Тому ця тема також обговорюється самими різними людьми — хтось підтримує, хтось критикує. У той же час, я не вів ніяких переговорів від імені Віктора Володимировича»,- повідомив він «Апострофу», заявивши, що був там не як представник команди Медведчука.

У прес-службі «Українського вибору» на запитання про мету візиту Перлина в Донецьк спочатку поцікавилися, звідки з’явилася ця інформація, а пізніше сказали, що про це ситуації їм нічого невідомо.

Як би там не було, але поїздки подібних персонажів у ОРДЛО викликають чимало запитань. По-перше, до силовим відомствам, які досі не допитали Перлина, має чималий бекграунд. По-друге, подібні поїздки можуть свідчити про збережену політичному та економічному інтересі до Донбасу з боку ряду українських діячів. Тим більше що після загибелі «голови» ДНР Олександра Захарченко всі великі промислові активи на окупованій території Донбасу перейшли під управління компанії «Внешторгсервис», яку пов’язують з побіжним українським «младоолигархом» Сергієм Курченко, то можна припустити черговий виток переділу сфер впливу в окупованому Донбасі.

Віктор Медведчук з відомих причин за останні роки суттєво зміцнив свої позиції в українській політиці: він входив в переговорну групу у Мінську, займається питанням обміну полонених, зустрічається з президентом Петром Порошенком, а також, увійшов до політради партії «За життя», яка після розколу партії «Опозиційний блок» перетворилася в партію «Опозиційна платформа — За життя», він також значно збільшив свою присутність в інформпросторі за рахунок телеканалів «112 Україна» та NewsOne, і не дивно, що його мета — посилення на Донбасі.

На думку народного депутата, екс-заступника голови СБУ Андрія Левуса, саме по собі відвідування Перлиным Донбасу повинна бути реакція правоохоронних органів — СБУ і прокуратури. «Перевірити, якщо все підтвердиться, то порушення кримінальної справи і суд»,- говорить він «Апострофу».

Але це не допоможе вирішити ситуацію, вважає Левус. «Комплексне рішення такої проблеми — це реакція вищого політичного керівництва країни на діяльність такої особи як Медведчук. Поки кум Путіна залишається де-факто недоторканним людиною в Україні, доти питання таких «візитів» вирішено не буде. Можна хоч з десяток подібних Перлиных посадити, але без вирішення питання Медведчука, це не буде мати ніяких стратегічних наслідків. Потрібно усунути Медведчука з політичного та економічного життя України. А жодних кроків в цьому напрямку не видно. Вище політичне керівництво прямо заявляє про втручання Росії в український виборчий процес і при цьому терпить діяльність Медведчука, який як раз і є головним координатором і організатором такого втручання»,- стверджує нардеп.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак також переклав весь тягар відповідальності на правоохоронні органи. «Лінія розмежування указом президента закрита для будь-яких бізнес – або фінансових процесів, тому будь-які дії, які були, якщо вони були — це порушення нашого законодавства, і це повинно каратися за законом»,- так він прокоментував «Апострофу» ситуацію з Перлиным.

Що ж стосується ситуації на окупованих територіях, то там, схоже, боротьба між різними угрупованнями за контроль над залишками промисловості виходить на новий виток. А значить, вже найближчим часом там варто очікувати загострення протистояння між представниками конкуруючих російських силових структур, представниками «п’ятої колони» і кремлівськими баштами…