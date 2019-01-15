Кім Чен Ин отримав лист від Трампа

Лист президента США Дональда Трампа нібито було доставлено лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину особисто в руки в ці вихідні.

За даними співрозмовника телеканалу, лист президента США було доставлено лідеру Північної Кореї особисто в руки в ці вихідні.

Джерело телеканалу також підтвердив інформацію про візит заступника голови ЦК Трудової партії Північної Кореї Кім Ен Чхоль у Вашингтон на цьому тижні.

Раніше Трамп, говорячи про перспективи другого саміту, заявив, що отримав черговий лист від лідера КНДР, яке він назвав чудовим.

Ймовірним місцем проведення другого саміту між Трампом і Кім Чен Ином ЗМІ називали В’єтнам і Таїланд.