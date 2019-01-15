Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кім Чен Ин отримав лист від Трампа

15.01.2019

Ким Чен Ын получил письмо от ТрампаЛист президента США Дональда Трампа нібито було доставлено лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину особисто в руки в ці вихідні.

За даними співрозмовника телеканалу, лист президента США було доставлено лідеру Північної Кореї особисто в руки в ці вихідні.

Джерело телеканалу також підтвердив інформацію про візит заступника голови ЦК Трудової партії Північної Кореї Кім Ен Чхоль у Вашингтон на цьому тижні.

Раніше Трамп, говорячи про перспективи другого саміту, заявив, що отримав черговий лист від лідера КНДР, яке він назвав чудовим.

Ймовірним місцем проведення другого саміту між Трампом і Кім Чен Ином ЗМІ називали В’єтнам і Таїланд.

Читайте також:   У Могадішо викрали медсестру МКЧХ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *