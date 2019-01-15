Росія і США спробують домовитися про ракетний договорі

Консультації проходять у Швейцарії.

Російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, а американську – заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон.

Консультації носять закритий для преси характер.

Нагадаємо, 21 жовтня 2018 року Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією. За його словами, таке рішення пов’язане з недотриманням ДРСМД з боку РФ.

У свою чергу Росія звинуватила США у “зламі” ракетного договору і прагненні створити однополярний світ.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що ліквідація угоди по ракетам між Росією і США може зруйнувати систему безпеки в світі.