Мінфін не дасть рублю зміцнитися

15 січня Центральний банк відновить закупівлі валюти на відкритому ринку для Міністерства фінансів в рамках виконання бюджетного правила. Обсяг покупки складе 15,6 млрд. рублів в день. Всього в січні ЦБ направить на купівлю валюти 265,8 млрд руб. Ці кошти будуть вилучені з обороту валютного ринку і у вигляді кошика з доларів, євро та фунтів стерлінгів спрямовані на поповнення Фонду національного добробуту (ФНБ). До 8 лютого Мінфін доручив купити на Московській біржі 4 млрд дол. — в обсязі очікуваних надприбутків від продажу нафти (а це все, що перевищує 40 дол. за бар.)

Швидше за все, це позначиться на курсі національної валюти, правда, у експертів немає єдиної думки про те, наскільки сильно. Крім закупівель валюти на рубль будуть впливати такі фактори, як ціни на нафту і ймовірні санкції. Все це призведе до того, що національна валюта знову почне слабшати після зміцнення на початку нового року, і до лютого може подешевшати до 68-69 за долар.

Нагадаємо, що рішення про припинення закупівель валюти на відкритому ринку було прийнято восени з-за серйозного ослаблення рубля. Після цього курс гривні стабілізувався, а Мінфін перейшов на закупівлі безпосередньо з резервів ЦБ. Тим не менш, за підсумками 2018-го року реальний ефективний курс рубля знизився на 7,7% (по відношенню до кошика іноземних валют країн, які є основними торговельними партнерами Росії).

У грудні 2018 року рубль знову почав слабшати і доходив до позначки в 70 за долар, але на початку нового року зміцнився майже на 3 рубля до долара і на 4 — до євро. Курс рубля у понеділок, 14 січня на біржі становив 67,18 за долар і 77,06 за євро. Нафта коштувала в районі 60,16 дол. за бар. Brent. Саме нафта надала позитивну динаміку рубля в січні — вона відіграла майже 20% від грудневого падіння, коли ціни доходили до 50 дол/бар.

Тому січень для рубля складатиметься добре. А ось потім зростання зійде нанівець, і почнеться новий виток падіння. Особливо якщо не вдасться підтримувати нафту на нинішньому або більш високому рівні.

Тож, яким буде курс долара в найближчі місяці? Наприклад, Денис Поривай з Райффайзенбанку вважає, у січні закупівлі валюти ніяк не позначаться на курсі рубля причини сезонної сили його позицій з-за різниці між імпортом і експортом. Зате в лютому, коли значення сезонності впаде, російська валюта може подешевшати до 68 рублів за долар.

Економісти Альфа-банку вважають, що причини падіння рубля будуть зовнішні — нові санкції США, ймовірне падіння цін на нафту та торгові війни між основними гравцями ринку.

Опитані «СП» економісти також не вірять у те, що нинішнє зміцнення рубля триватиме довго. Але навіть якщо кон’юнктура буде сприятливою, наприклад, ціни на нафту істотно зростуть завдяки угоді ОПЕК+ за скорочення видобутку, закупівля валюти Мінфіном у розмірі надлишків від нафтових доходів просто не дасть рублю зміцнитися сильніше нинішніх значень. Зате він може впасти в будь-який момент. Тому якщо є бажання перевести частину своїх заощаджень в долар, доцільно зробити це зараз.

— Ще на початку 2018 року Мінфін РФ робив неоднозначні заяви про те, що сильний рубль йому не потрібен, — нагадує аналітик ГК «Фінам» Сергій Дроздов. — Згодом, задіявши бюджетне правило, відомство взяло курс на його планомірне ослаблення, з-за чого в подальшому російська валюта стала ігнорувати позитив, час від часу складається на сировинних ринках.

Після сильного падіння рубля в грудні минулого року, початок 2019 року ознаменувався його плавним зростанням, чому сприяють стрімко відновлюються ціни на нафту і сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках. На мій погляд, відновлення купівлі Мінфіном валюти на відкритому ринку не спровокує різке ослаблення курсу рубля, а ось перешкодити його значного зміцнення в майбутньому цілком здатне. Швидше за все, протягом 2019 року курс національної валюти буде перебувати в діапазоні 65 — 75 з можливим виходом до позначки 80 по відношенню до долара.

Керівник аналітичного відділу «Гранд Капітал» Сергій Козловський вважає, що рубль почне знижуватися вже в найближчі тижні, але поки незначно.

— Очікуване повернення Банку Росії на відкритий ринок негайно негативно позначиться на рублі. Будь-яка валюта виявляється під тиском, коли центральний банк проводить інтервенції — це є нормальною практикою.

Окремо відзначимо, що відновлення зниження нафтових цін значно знизить активність ЦП, як і, у свою чергу, відновлення зростання цін на ринку сировини дасть регулятору більше можливостей для маневру.

«СП»: — Які ж перспективи у російської валюти?

Ми орієнтуємося на помірно негативну динаміку нафтових котирувань протягом 1-го кварталу. Це не завадить ЦБ провести серію закупівель іноземної валюти на користь Мінфіну. Цей факт, а також загальне зниження ризик-апетиту на ринку в сукупності із зростанням інфляції чинитиме тиск на рубль. Цільовим курсом на найближчі 6 тижнів є 67-67,50 руб. за долар США.

Аналітик БКС Іван Копєйкін вважає, що оптимізм на ринку не триватиме довше січня.

— Відновлення закупівель валюти для Мінфіну призведе до збільшення попиту на неї на ринку. Але я б не сказав, що це відразу почне впливати на курс рубля. Справа в тому, що є фактор очікувань того, що відбувається за фактом. Те, що почнеться придбання валюти, вже частково закладено в курс. Учасники ринку заклали невеликий рух вгору по парі долар-рубль заздалегідь. Але покупки валюти в січні будуть не настільки істотні, як восени, у зв’язку з тим, що ціни на нафту знизилися. Тому вплив виходу ЦБ на ринок буде мінімальним. Не думаю, що воно дасть навіть піввідсотка руху вниз.

«СП»: — А чого чекати від гривні в середньостроковій перспективі?

— Я не виключаю локального зміцнення рубля в короткостроковій перспективі аж до місяця. На ринку склався локальний оптимізм з-за відскоку цін на нафту і відсутність посилення грошово-кредитної політики. Але середньострокові перспективи не дуже райдужні.

«СП»: — Чому ж?

— Перша причина — посилення грошово-кредитної політики в США і в світі. Центральні банки закінчують кількісне пом’якшення, що буде призводити до ослаблення валют країн, що розвиваються на тлі відтоку з них капіталу.

По нафті, ті фактори, які її послаблювали, нікуди не зникли. На тлі здешевлення виробництва сланцевої нафти продовжиться збільшення видобутку в США, в інших країнах виробництво теж може вийти на новий виток. Отже, надлишок пропозиції на ринку не дасть цінам піти вгору.

Тому в середньостроковій перспективі ми чекаємо повернення рубля до позначки в 70 доларів і вище. Але на найближчий місяць картина поки стримано оптимістична.