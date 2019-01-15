У Росії затопило метро

У столиці Російської Федерації Москві затопило кілька станцій метрополітену. Через надходження води закриті три станції нової ділянки “салатовою” гілки – Окружна, Верхні Лихобори і Селигерская.

Про це повідомляє прес-служба Московського метрополітену.

“Тимчасово закриті станції Окружна, Верхні Лихобори і Селигерская через надходження води на ділянці між станціями Окружна і Верхні Лихобори. Потяги на Люблінсько-Дмитрівській лінії (10) ходять тільки між Петровсько-Розумовської і Зябликово, – йдеться в повідомленні.

Рух на закритому після надходження води ділянці метро, як повідомляється, відновлять в найближчі години. Проходить фінальна стадія робіт. Йде промивка тунелю чистою водою, грунт вже прибрали.

Станції Окружна, Верхні Лихобори і Селигерская Люблінсько-Дмитрівській лінії московського метрополітену були закриті через надходження води на ділянці між станціями. У зв’язку з цим на даній ділянці запущені 50 безкоштовних компенсаційних автобусів.