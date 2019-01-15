З’явилося відео випробовувань самого великого літака, здатного замінити «Мрію»

Американська компанія Stratolaunch Systems показала нові випробування двухфузеляжного літака Stratolaunch Model 351, який може стати конкурентом української «Мрії».

Відповідне відео опублікували на YouTube на сторінці компанії.

Вражають й інші характеристики літака Stratolaunch: його довжина сягає 73 метрів, маса підвісний навантаження — 230 тонн, а максимальна злітна вага — 600 тонн (злітна маса Ан-225 становить 640 тонн, а вантажопідйомність – 250 тонн).

В ході випробувань повітряний транспорт розігнали до 218 км/год. Випробувачі заявили, що літак успішно завершив тест і найближчим часом зможе здійснити свій перший справжній політ.

Stratolaunch Model 351 призначений для повітряного старту ракет-носіїв. Його будуть використовувати в ролі платформи і можливо він стане частиною військових програм.