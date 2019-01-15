Активіст розповів, як живуть кандидати в Антикорупційний суд

Кандидати в Антикорупційний суд, живучи лише на одну зарплату, можуть дозволити собі шикарні особняки, елітні автомобілі і відпочинок на дорогих курортах. Незважаючи на це, ці судді проходять перевірку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), повідомив голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України Роман Маселко у своєму відеоблозі «Правосуддя по-новому» на «24 каналі».

Однак, підкреслив він, ці виявлені активістами факти не

доводять зворотне, тому що не підтверджені вироком суду або рішенням Національної

агентства з питань запобігання корупції.

«Тому судді, що мають тільки суддівську зарплату, але

живуть в розкішних будинках, мають по Lexus на кожного члена сім’ї та відпочиваючі

на Мальдівах легко проходили перевірку у ВККС. При цьому розповідали, що їм будинок

подарувала бабуся, Lexus купили за 149 тисяч гривень, а відпочивати на Мальдівах дешевше,

ніж в Одесі. І все це комісія приймала, тому що такі міжнародні

стандарти», – відповів Маселко.

Він також вважає, що ВККС, Вища рада правосуддя і

президент Петро Порошенко не зацікавлені в справжній реформі, що

підтверджують конкурс у Верховний суд і оцінки діючих суддів.

«І об’єктивно, з огляду на їх ціннісні орієнтири, не здатні

її провести. Але закон таки був впроваджений інструмент, який дозволяє створити

перешкода для очевидних негідників – це Громадська рада міжнародних

експертів, що складається з 6-ти авторитетних і досвідчених іноземних експертів», –

додав Маселко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що керівництво ВККС порушує требованияэлектронного декларування і приховує своє багатство.

Також Вища кваліфікаційна комісія суддів допустила до участі в конкурсі на посаду

судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Олега

Голяшкина, обвинуваченого у підлогу декларації.